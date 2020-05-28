ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют голосовать за поправки в Конституцию на открытом воздухе

ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют голосовать за поправки в Конституцию на открытом воздухеСамо голосование советуют растянуть на несколько дней
Эпидемия коронавирусной инфекции не станет помехой голосованию по поправкам в Конституцию, следует из рекомендаций избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования. Документ, утвержденный главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованный с ЦИК, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия. В нем даны подробные инструкции по организации голосования в период эпидемии.
Для проведения голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него), наставляет Роспотребнадзор. Для этого могут быть использованы имеющиеся на территории веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки и тенты. Следует заранее проработать и утвердить схему передвижения участников голосования, чтобы избежать скопления людей: предусмотреть отдельно вход на территорию голосования и выход с нее, нанести специальные указатели движения, за которые нельзя будет заходить, и разделительные линии на расстоянии 1,5–2 м. На подходе к месту голосования необходимо организовать температурный контроль, а вблизи каждой площадки для голосования оборудовать санитарную комнату для мытья рук.
Также необходимо позаботиться об отдельном дополнительном помещении для изоляции (до приезда скорой) людей, у которых обнаружат повышенную температуру или другие симптомы заболевания. Но в этих местах также должна быть обеспечена возможность проголосовать – с использованием переносной урны.
Голосование даже может растянуться на несколько дней, следует из инструкции Роспотребнадзора. Для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках рекомендуется во взаимодействии с органами власти «провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования» – например, путем приглашения граждан для голосования в определенный день (время) по территориальному признаку: участники, проживающие в определенных домах, приглашаются на избирательные участки в определенный день.
Если голосование все-таки придется проводить в закрытом помещении, Роспотребнадзор требует обеспечить расстояние в 1,5–2 м между его участниками (в том числе между избирателем и членом комиссии при получении бюллетеня), антисептики и кабины для голосования без передней шторки. Всем находящимся на участке должны регулярно измерять температуру, а не реже раза в час проводить дезинфицирующую уборку. Для этого комиссия будет делать технические перерывы. Сохранность документов во время перерыва обеспечивает председатель комиссии, бюллетени рекомендовано убирать в сейф. Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов, их в руки членам избиркома давать не нужно, а нужно только показывать.
Кроме того, избирательные комиссии должны будут заранее получить данные людей, находящихся на карантине, и отметить их в списках – их отправят голосовать в специальное место. Голосование больных избирателей – отдельная история. Их предлагается заносить в специальный реестр, по которому пойдут члены избиркомов в усиленной защите. Голосование должно быть организовано без входа в дом, гласит инструкция, желательно бесконтактным способом. «Например, на лестничной площадке (придомовой территории) путем передачи участнику голосования бланка заявления о голосовании вне помещения и бюллетеня, а затем получения от него бланка и бюллетеня. Опускание бюллетеня в переносной ящик для голосования в этом случае может производиться с разрешения участника голосования одним из членов комиссии».
Судя по инструкции, Роспотребнадзор прогнозирует немалое количество больных – избиркомам рекомендовано заранее позаботиться о дополнительных ящиках для голосования. Также следует «предусмотреть возможность обеспечения работы участковой комиссии в правомочном составе в случае ухудшения здоровья ряда членов участковой комиссии в течение дня голосования». Аналогичным образом общественным палатам регионов предлагается предусмотреть возможность замены наблюдателей в случае ухудшения их здоровья.
Пресс-служба ЦИК не ответила на вопросы «Ведомостей». Член ЦИК Евгений Колюшин говорит, что такая инструкция не обсуждалась на заседании ЦИК, поэтому он с ней не знаком. Но теоретически голосование в течение нескольких дней не исключено, добавляет он: утвержденный ЦИК порядок голосования предусматривает возможность досрочного волеизъявления без объяснения причин – пока в течение трех дней до даты голосования, но уже подготовлены поправки, которые увеличивают этот срок до семи дней. Законодательство о выборах не распространяется на общероссийское голосование, напоминает Колюшин, поэтому возможны большие отличия от известных процедур голосования.
Голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии перенесено на неопределенный срок. Неофициально чиновники администрации президента и люди, близкие к ним, называют наиболее вероятными датами проведения голосования 1 или 8 июля – в Кремле хотят как можно быстрее закрыть тему голосования, однако эпидемиологическая обстановка остается сложной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что дата голосования не определена.
Очевидно, что для властей голосование носит принципиальный характер, отыграть назад нельзя, говорит политолог Аббас Галлямов. Уже было заявлено, что Путин хочет знать мнение людей, даже Конституционный суд сослался на голосование как на дополнительный легитимизирующий фактор, отказаться от него невозможно. И это должно быть сделано быстро, потому что чем дальше, тем выше риски, от внутриполитических до внешних, считает Галлямов. Поэтому не исключено, что голосование по Конституции придется провести, не дожидаясь полного выхода из эпидемии. Кремлю придется буквально двигаться между Сциллой и Харибдой, полагает эксперт: понятно, что обвинения в попытках реализовать политическую повестку любой ценой ему тоже не нужны.