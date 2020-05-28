ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют голосовать за поправки в Конституцию на открытом воздухе

Если голосование все-таки придется проводить в закрытом помещении, Роспотребнадзор требует обеспечить расстояние в 1,5–2 м между его участниками (в том числе между избирателем и членом комиссии при получении бюллетеня), антисептики и кабины для голосования без передней шторки. Всем находящимся на участке должны регулярно измерять температуру, а не реже раза в час проводить дезинфицирующую уборку. Для этого комиссия будет делать технические перерывы. Сохранность документов во время перерыва обеспечивает председатель комиссии, бюллетени рекомендовано убирать в сейф. Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов, их в руки членам избиркома давать не нужно, а нужно только показывать.