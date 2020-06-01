Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

О намерении внести изменения в Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а через несколько дней и законодательные собрания всех 85 регионов. Проведение общероссийского голосования по поправкам предусмотрено законом о поправке в Конституцию: изменения вступят в силу только в случае их одобрения большинством участников голосования. Ранее подобной нормы в федеральном законодательстве не было. Голосование по поправкам сможет пройти и в электронной форме, соответствующие поправки в законодательство также уже приняты. Однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее говорила, что в такой форме голосование может пройти лишь в трех-четырех регионах.