Удастся ли списать на пандемию управленческие просчеты

Тысячи российских предпринимателей сейчас несут значительные убытки, и не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы понять, что в скором времени рынок ожидает вал банкротств. В зоне риска – собственники и первые лица компаний, основной задачей которых станет защита от привлечения к ответственности по долгам компаний. Кредиторы же, в свою очередь, будут отталкиваться от противного, чтобы доказать, что пандемия – отличная возможность для маскировки «необдуманных» решений.