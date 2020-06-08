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Удастся ли списать на пандемию управленческие просчеты

Риски субсидиарной ответственности для менеджмента и бенефициаров
Денис Архипов , партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
TASS

Тысячи российских предпринимателей сейчас несут значительные убытки, и не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы понять, что в скором времени рынок ожидает вал банкротств. В зоне риска – собственники и первые лица компаний, основной задачей которых станет защита от привлечения к ответственности по долгам компаний. Кредиторы же, в свою очередь, будут отталкиваться от противного, чтобы доказать, что пандемия – отличная возможность для маскировки «необдуманных» решений.

Попробуем разобраться.

Кредиторы вправе обязать контролирующих лиц компании заплатить по ее долгам в случае банкротства. Такая субсидиарная ответственность может наступить, если требования кредиторов не могут быть удовлетворены по вине контролирующих лиц либо они своевременно не подали заявление о банкротстве компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных