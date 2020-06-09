Региональная вирусная астения

Поступления налога на прибыль организаций с января по апрель 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизились на 11,1% (в апреле на 28,5%). Поступления от налога на совокупный доход за четыре месяца 2020 г. снизились на 15,8% (апрель – минус 40,7%), от налога на имущество – на 10,8% (минус 43,7%). Поступления налога на доходы физических лиц за первую треть 2020 г. увеличились на 2,7%, но в апреле они сократились по сравнению с апрелем 2019 г. на 18,7% – печальный рекорд 20 лет.