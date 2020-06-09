Региональная вирусная астения

Региональная вирусная астенияКак бюджеты российской провинции сократились из-за эпидемии
Многие российские регионы могут оказаться в положении крымских пенсионеров, которым Дмитрий Медведев, работавший председателем правительства, дал легендарный теперь уже совет: «Денег нет, но вы держитесь!» Доходы регионов резко снизились из-за противоэпидемических мер и приостановки работы многих отраслей экономики. Пока это не угрожает дефолтом региональным бюджетам. Продолжение кризиса может повысить уязвимость губернаторов – им придется выбирать, какие расходы сокращать: то ли социальные, то ли программы, включенные в национальные проекты.
Александр Дерюгин из лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС проанализировал влияние противоэпидемических мер на финансовое положение регионов. По его расчетам, доходы консолидированных бюджетов с января по апрель 2020 г. уменьшились по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 1,2%. Однако в апреле из-за прекращения деятельности многих отраслей экономики доходы провинциальной казны сократились на 20,9%.
Поступления налога на прибыль организаций с января по апрель 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизились на 11,1% (в апреле на 28,5%). Поступления от налога на совокупный доход за четыре месяца 2020 г. снизились на 15,8% (апрель – минус 40,7%), от налога на имущество – на 10,8% (минус 43,7%). Поступления налога на доходы физических лиц за первую треть 2020 г. увеличились на 2,7%, но в апреле они сократились по сравнению с апрелем 2019 г. на 18,7% – печальный рекорд 20 лет.