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Региональная вирусная астения

Как бюджеты российской провинции сократились из-за эпидемии
Павел Аптекарь
Reuters

Многие российские регионы могут оказаться в положении крымских пенсионеров, которым Дмитрий Медведев, работавший председателем правительства, дал легендарный теперь уже совет: «Денег нет, но вы держитесь!» Доходы регионов резко снизились из-за противоэпидемических мер и приостановки работы многих отраслей экономики. Пока это не угрожает дефолтом региональным бюджетам. Продолжение кризиса может повысить уязвимость губернаторов – им придется выбирать, какие расходы сокращать: то ли социальные, то ли программы, включенные в национальные проекты.

Александр Дерюгин из лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС проанализировал влияние противоэпидемических мер на финансовое положение регионов. По его расчетам, доходы консолидированных бюджетов с января по апрель 2020 г. уменьшились по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 1,2%. Однако в апреле из-за прекращения деятельности многих отраслей экономики доходы провинциальной казны сократились на 20,9%.

Поступления налога на прибыль организаций с января по апрель 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизились на 11,1% (в апреле на 28,5%). Поступления от налога на совокупный доход за четыре месяца 2020 г. снизились на 15,8% (апрель – минус 40,7%), от налога на имущество – на 10,8% (минус 43,7%). Поступления налога на доходы физических лиц за первую треть 2020 г. увеличились на 2,7%, но в апреле они сократились по сравнению с апрелем 2019 г. на 18,7% – печальный рекорд 20 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных