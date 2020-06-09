Прививка против кризиса

Родившимся в СССР будет легче перенести пандемический кризис – он имеет схожие черты именно с кризисом 1991 г. Россия тот опыт не просто пережила – он вошел в ее институты и ценности, определил разочарования и приобретения и продолжает оказывать влияние на общественные дискуссии, поведение бизнеса, государственное строительство. Может оказаться, что это прививка от надвигающегося мирового кризиса.