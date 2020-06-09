Прививка против кризиса

Прививка против кризисаКитай имеет все шансы выйти из пандемии новым мировым лидером
Родившимся в СССР будет легче перенести пандемический кризис – он имеет схожие черты именно с кризисом 1991 г. Россия тот опыт не просто пережила – он вошел в ее институты и ценности, определил разочарования и приобретения и продолжает оказывать влияние на общественные дискуссии, поведение бизнеса, государственное строительство. Может оказаться, что это прививка от надвигающегося мирового кризиса.
Пандемия стала триггером, но не причиной кризиса. Одна из ключевых причин – в мире накопилось очень много обязательств – экономических, финансовых, социальных, политических, и оплатить их «по-честному» стало невозможно.
Как формировалась молодая рыночная экономика в России – написаны целые библиотеки научной и публицистической литературы. А вот как рушилась поздняя советская – неоправданно мало. Вне обсуждений кризиса советской экономики остался развал крупных экономических структур: отраслевые министерства, больше напоминавшие холдинги, инфраструктуры товарных рынков, монополизированные Госснабом, высокоинтегрированная система организаций внешней торговли, крупнейшие госбанки, делившие между собой огромные сферы денежно-кредитного обращения, Госплан, который сегодня правильнее было бы назвать единым маркетинговым центром в экономике, добавим к ним Госкомцен и отраслевые отделы ЦК КПСС.