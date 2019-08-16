20 лет Путина: трансформация элиты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













AFP

Уинстону Черчиллю приписывают фразу: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Владимир Путин принял Россию с далеко не совершенными демократией, федерализмом, местным самоуправлением, частным бизнесом, и по истечении 20 лет и $3,5 трлн, вырученных за продажу сырья, страна сегодня выглядит политической пустыней с деградировавшими институтами, элитой и обществом. И если институты как рамку можно будет отстроить за годы, то практики, культуру – за десятилетия.

С путинской элитой связано множество мифов, и главный из них – то, что она, эта элита, есть. На самом деле ее нет, и не по причине обычного пуристского отношения к качеству человеческого материала («разве можно этих людей назвать элитой?»), а из вполне рациональных соображений. В современной российской политической системе управленцы лишь персонифицируют должности, с утратой которых они теряют и влияние. Вспомним Сергея Иванова, которого перед отставкой летом 2016 г. с поста главы администрации президента эксперты считали вторым по влиятельности политиком страны, а через пару месяцев числили уже в шестом десятке, или сменившего его Антона Вайно, которого до назначения мало кто знал, а сейчас включают в первую пятерку по влиятельности. Это похоже на советскую систему, только вместо партийной номенклатуры в нашем персоналистском режиме номенклатура президентская. Многие другие мифы – о милитократии, о том, что Путин «своих» не сдает ни при каких обстоятельствах, о неизбежном кризисе в результате залповой смены поколений и др. – частично или полностью развенчала сама жизнь.