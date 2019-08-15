20 лет Владимира Путина: трансформация региональной политики

Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: 20 лет Путина: региональная политика

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Этот период фактически начался с избирательной кампании 1999 г. Николай Мошков /ИТАР-ТАСС

По иронии судьбы, фактическое 20-летие новой политики федерального центра в отношении регионов, символически связанное с фигурой Владимира Путина, во многом ознаменует ее возвращение именно в ту точку, с которой она начиналась.

Удивительным (а возможно, закономерным) образом то, что начиналось как осознанная стратегия, постепенно, путем борьбы за сохранение контроля над «нужными» результатами выборов и, как следствие, бесконечного процесса устранения побочных эффектов принимаемых решений, фактически привело государственных демиургов к тому, с чем они изначально боролись.