Глобальные перемены или небольшая настройка

Глобальные перемены или небольшая настройкаКак мировая экономика будет выходить из коронакризиса
Жизнь после COVID-19 – одна из самых популярных сейчас тем среди экономистов. Одни ждут глобальных перемен – вплоть до изменения межличностных отношений в обществе, другие считают, что мир постепенно вернется в прежнюю колею. Центральные банки и регуляторы окажутся, вероятно, посередине этих двух полярных утверждений.
Вряд ли кризис радикально и даже сильно изменит их работу. Они продолжат следить за финансовой стабильностью, банковским сектором и экономикой. Но на них сильно повлияют два тренда. Первый – еще большее стремление оцифровать экономику и принимать решения, основываясь на «моделях на больших данных». Вероятно, существенная часть этой информации может стать публичной, будучи анонимизированной. Второй – необходимость более активного межгосударственного взаимодействия, вопреки вероятной экономической деглобализации.