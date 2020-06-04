Глобальные перемены или небольшая настройка

Вряд ли кризис радикально и даже сильно изменит их работу. Они продолжат следить за финансовой стабильностью, банковским сектором и экономикой. Но на них сильно повлияют два тренда. Первый – еще большее стремление оцифровать экономику и принимать решения, основываясь на «моделях на больших данных». Вероятно, существенная часть этой информации может стать публичной, будучи анонимизированной. Второй – необходимость более активного межгосударственного взаимодействия, вопреки вероятной экономической деглобализации.