Макроэкономика на ночь глядя

Макроэкономика на ночь глядяЗачем правительство запаздывает с данными о кризисных явлениях
Правительство, похоже, не стремится поднимать уровень информированности публики о состоянии экономики в кризис, усматривая в этом политические риски. С начала мая российская экономическая статистика и правительственные оценки глубины кризиса в стране публикуются под покровом ночи, обратило внимание агентство Reuters.
Вместо традиционных 16.00 информацию о промышленном производстве в нерабочем апреле Росстат, который курирует Минэкономразвития, опубликовал 21 мая в 21.00. Остальная статистика также стала появляться позже. Экономический обзор с месячной оценкой ВВП за март само Минэкономразвития опубликовало 30 апреля после 20.00, апрельские оценки падения экономики – в 22.30, а трехлетний макропрогноз вообще в 23.00.
Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объясняют опоздание сложностями, связанными с удаленной работой сотрудников и возросшей нагрузкой из-за ситуации с пандемией. Очевидно, условия работы действительно усложнились, как усложнились и измерения карантинной экономики, и это влияет на длительность расчетов и время раскрытия информации. Но графика статистических публикаций никто не отменял. Возможно, это касается и Минэкономразвития.