Макроэкономика на ночь глядя

Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объясняют опоздание сложностями, связанными с удаленной работой сотрудников и возросшей нагрузкой из-за ситуации с пандемией. Очевидно, условия работы действительно усложнились, как усложнились и измерения карантинной экономики, и это влияет на длительность расчетов и время раскрытия информации. Но графика статистических публикаций никто не отменял. Возможно, это касается и Минэкономразвития.