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Макроэкономика на ночь глядя

Зачем правительство запаздывает с данными о кризисных явлениях
Владимир Рувинский
Максим Стулов / Ведомости

Правительство, похоже, не стремится поднимать уровень информированности публики о состоянии экономики в кризис, усматривая в этом политические риски. С начала мая российская экономическая статистика и правительственные оценки глубины кризиса в стране публикуются под покровом ночи, обратило внимание агентство Reuters.

Вместо традиционных 16.00 информацию о промышленном производстве в нерабочем апреле Росстат, который курирует Минэкономразвития, опубликовал 21 мая в 21.00. Остальная статистика также стала появляться позже. Экономический обзор с месячной оценкой ВВП за март само Минэкономразвития опубликовало 30 апреля после 20.00, апрельские оценки падения экономики – в 22.30, а трехлетний макропрогноз вообще в 23.00. 

Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объясняют опоздание сложностями, связанными с удаленной работой сотрудников и возросшей нагрузкой из-за ситуации с пандемией. Очевидно, условия работы действительно усложнились, как усложнились и измерения карантинной экономики, и это влияет на длительность расчетов и время раскрытия информации. Но графика статистических публикаций никто не отменял. Возможно, это касается и Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных