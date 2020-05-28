Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Часть заемщиков в апреле-мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ. В итоге в первой половине апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам вырос в 1,3 – 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 г. Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой (когда человек отдает более 80% ежемесячного дохода по кредиту) составила 23%, указывает ЦБ. Регулятор считает такие кредиты рискованными, с высокой долей вероятности того, что заемщикам понадобится реструктуризация займов.