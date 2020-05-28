Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимумаЦБ готов поддержать банки на 500 млрд рублей для покрытия их убытков
Уровень долговой нагрузки россиян на 1 апреля 2020 г. достиг 10,9% – это максимальное значение за все время наблюдений, указал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Этот уровень показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах россиян, преимущественно он вырос за счет необеспеченного кредитования, отмечает ЦБ. Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г.
Часть заемщиков в апреле-мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ. В итоге в первой половине апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам вырос в 1,3 – 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 г. Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой (когда человек отдает более 80% ежемесячного дохода по кредиту) составила 23%, указывает ЦБ. Регулятор считает такие кредиты рискованными, с высокой долей вероятности того, что заемщикам понадобится реструктуризация займов.
Банки уже предлагают заемщикам программы реструктуризации, а государство – кредитные каникулы с отсрочкой платежей на полгода. Потребность в кредитных каникулах преимущественно возникает у людей, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. А на них может приходиться до трети действующих кредитов, оценивает ЦБ.
Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут негативно сказаться на ликвидности отдельных банков, предупреждает регулятор. ЦБ готов при необходимости помочь банкам с ликвидностью, чтобы поддержать программы реструктуризаций, хотя пока не видит в этом необходимости – потребительское кредитование сейчас сокращается и запас ликвидности компенсируют выпадающие платежи по реструктурированным кредитам.
Параллельно действуют послабления, которые позволяют банкам не менять оценку финансового положения заемщика. «Мы дали эти послабления временно. Мы посмотрели, как меняется ситуация, и понимаем, что для каких-то заемщиков ситуация сейчас может выглядеть не лучшим образом, но потом она может достаточно быстро выправиться. Поэтому риски, с которыми банки могут сейчас сталкиваться в отношении таких заемщиков, достаточно краткосрочные», — сказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
По мере выхода из этих уже введенных послаблений для заемщиков ЦБ может рассмотреть вопрос о постепенном роспуске буфера по необеспеченным потребительским кредитам, указано в докладе. По данным ЦБ, размер буфера по таким кредитам составлял 539 млрд руб. (5,5% портфеля) на 1 апреля – им также можно покрыть убытки по кредитам.
В качестве одной из мер поддержки банковского сектора в кризис, ЦБ, например, уже распустил буфер в 126 млрд руб. по ипотечным кредитам, чтобы поддержать ипотечное кредитование и компенсировать банкам потери из-за реструктуризация и этих кредитов.