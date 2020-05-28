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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

ЦБ готов поддержать банки на 500 млрд рублей для покрытия их убытков
Светлана Ястребова
Евгений Разумный / Ведомости

Уровень долговой нагрузки россиян на 1 апреля 2020 г. достиг 10,9% – это максимальное значение за все время наблюдений, указал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Этот уровень показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах россиян, преимущественно он вырос за счет необеспеченного кредитования, отмечает ЦБ. Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г.

Часть заемщиков в апреле-мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ. В итоге в первой половине апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам вырос в 1,3 – 1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 г. Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой (когда человек отдает более 80% ежемесячного дохода по кредиту) составила 23%, указывает ЦБ. Регулятор считает такие кредиты рискованными, с высокой долей вероятности того, что заемщикам понадобится реструктуризация займов.

Банки уже предлагают заемщикам программы реструктуризации, а государство – кредитные каникулы с отсрочкой платежей на полгода. Потребность в кредитных каникулах преимущественно возникает у людей, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. А на них может приходиться до трети действующих кредитов, оценивает ЦБ.

Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут негативно сказаться на ликвидности отдельных банков, предупреждает регулятор. ЦБ готов при необходимости помочь банкам с ликвидностью, чтобы поддержать программы реструктуризаций, хотя пока не видит в этом необходимости – потребительское кредитование сейчас сокращается и запас ликвидности компенсируют выпадающие платежи по реструктурированным кредитам.

Параллельно действуют послабления, которые позволяют банкам не менять оценку финансового положения заемщика. «Мы дали эти послабления временно. Мы посмотрели, как меняется ситуация, и понимаем, что для каких-то заемщиков ситуация сейчас может выглядеть не лучшим образом, но потом она может достаточно быстро выправиться. Поэтому риски, с которыми банки могут сейчас сталкиваться в отношении таких заемщиков, достаточно краткосрочные», — сказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 

ЦБ отложил расчет долговой нагрузки заемщика при выдаче ипотеки

Учет этого показателя регулятор планировал ввести с 1 июля

По мере выхода из этих уже введенных послаблений для заемщиков ЦБ может рассмотреть вопрос о постепенном роспуске буфера по необеспеченным потребительским кредитам, указано в докладе. По данным ЦБ, размер буфера по таким кредитам составлял 539 млрд руб. (5,5% портфеля) на 1 апреля – им также можно покрыть убытки по кредитам.

В качестве одной из мер поддержки банковского сектора в кризис, ЦБ, например, уже распустил буфер в 126 млрд руб. по ипотечным кредитам, чтобы поддержать ипотечное кредитование и компенсировать банкам потери из-за реструктуризация и этих кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных