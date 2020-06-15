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Парад и суверенитеты

Как российские губернаторы пользуются расширенными полномочиями
Павел Аптекарь
Парадный демарш целой группы губернаторов отражает новый этап взаимоотношений между территориями и Кремлем /Максим Стулов / Ведомости

Отказ руководителей нескольких регионов проводить у себя парад Победы 24 июня означает, что губернаторы намерены использовать полномочия, врученные им для борьбы с коронавирусом, для расширения самостоятельности и аппаратных торгов с Кремлем.

Многие регионы намерены перенести намеченные на 24 июня торжества в честь 75-летия парада Победы 1945 г. или отменить их. 11 июня издание znak.com сообщило, что первыми парад перенесли власти Белгородской и Орловской областей и Пермского края. В Белгороде парад намечен на 12 июля (день танкового сражения под Прохоровкой), в Орле – на 5 августа (дата освобождения города Красной армией), в Перми – на 3 сентября, в свежеустановленный праздник победы над Японией и, напомним, траура по погибшим в Беслане. Затем торжества перенесли в Курске (на 23 августа, день завершения Курской битвы), Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском. 4 июня томский губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что парада в Томске не будет, поскольку в городе воинских гарнизонов нет и никогда не было – и никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады (цитата по vtomske.ru).

В число парад-диссидентов можно по косвенным основаниям включить и московского мэра Сергея Собянина. Он не может отменить парад на Красной площади, поскольку это дело чести и престижа не просто федеральное, но лично президента Владимира Путина. Но мэр призвал москвичей смотреть это по телевизору, не создавать массовки и предупредил, что устраивать массовые гуляния в городе рискованно. В переводе с бюрократического языка на русский слова Собянина означают, что он сильно раздосадован федеральным принуждением к быстрой отмене самоизоляции. Наконец, свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал отказаться от присутствия ветеранов на предстоящем параде, которое было важной для власти демонстрацией преемственности поколений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных