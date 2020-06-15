Парад и суверенитеты

Многие регионы намерены перенести намеченные на 24 июня торжества в честь 75-летия парада Победы 1945 г. или отменить их. 11 июня издание znak.com сообщило, что первыми парад перенесли власти Белгородской и Орловской областей и Пермского края. В Белгороде парад намечен на 12 июля (день танкового сражения под Прохоровкой), в Орле – на 5 августа (дата освобождения города Красной армией), в Перми – на 3 сентября, в свежеустановленный праздник победы над Японией и, напомним, траура по погибшим в Беслане. Затем торжества перенесли в Курске (на 23 августа, день завершения Курской битвы), Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском. 4 июня томский губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что парада в Томске не будет, поскольку в городе воинских гарнизонов нет и никогда не было – и никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады (цитата по vtomske.ru).