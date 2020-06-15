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Охота на врачей продолжается

Коронавирусный героизм – не в счет
Владимир Рувинский
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил Владимира Путина обратить внимание на дело врачей в Калининграде /Михаил Климентьев / ТАСС

Борьба правоохранителей за права пациентов ведется столь неизбирательно и столь настойчиво, что на выводы о виновности врачей может повлиять разве что мнение президента Владимира Путина или публичность судебного процесса.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на церемонии получения медали Героя труда 12 июня попросил Владимира Путина обратить внимание на дело врачей в Калининграде – их обвиняют в умышленном убийстве младенца. Рошаль подчеркнул, что не собирается давить на суд, но хотел бы выступить там и пояснить, почему это все неправильно. «Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Обращение Рошаля к Путину касается резонансного дела Елены Белой и Элины Сушкевич, находящихся под домашним арестом. Трагедия случилась 6 ноября 2018 г. в роддоме № 4 Калининградской области: 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова родила на 23-й неделе беременности недоношенного ребенка весом всего 700 граммов. Для спасения новорожденного врачи роддома вызвали неонатальную реанимационную бригаду. Младенец прожил пять часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных