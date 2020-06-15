Охота на врачей продолжается

Охота на врачей продолжаетсяКоронавирусный героизм – не в счет
Борьба правоохранителей за права пациентов ведется столь неизбирательно и столь настойчиво, что на выводы о виновности врачей может повлиять разве что мнение президента Владимира Путина или публичность судебного процесса.
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на церемонии получения медали Героя труда 12 июня попросил Владимира Путина обратить внимание на дело врачей в Калининграде – их обвиняют в умышленном убийстве младенца. Рошаль подчеркнул, что не собирается давить на суд, но хотел бы выступить там и пояснить, почему это все неправильно. «Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).
Обращение Рошаля к Путину касается резонансного дела Елены Белой и Элины Сушкевич, находящихся под домашним арестом. Трагедия случилась 6 ноября 2018 г. в роддоме № 4 Калининградской области: 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова родила на 23-й неделе беременности недоношенного ребенка весом всего 700 граммов. Для спасения новорожденного врачи роддома вызвали неонатальную реанимационную бригаду. Младенец прожил пять часов.