Охота на врачей продолжается

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на церемонии получения медали Героя труда 12 июня попросил Владимира Путина обратить внимание на дело врачей в Калининграде – их обвиняют в умышленном убийстве младенца. Рошаль подчеркнул, что не собирается давить на суд, но хотел бы выступить там и пояснить, почему это все неправильно. «Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).