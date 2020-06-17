Маскировка безработицы

Маскировка безработицыПочему хорошая статистика не означает оздоровления рынка труда в России
Отчеты профильных чиновников о прохождении пика коронавирусной безработицы демонстрируют их стремление маскировать проблемы на российском рынке труда и недостатки системы социального обеспечения безработных.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил 17 июня на социальном форуме РСПП, что отечественный рынок труда прошел пандемию коронавируса лучше, чем рынок труда многих других стран. По словам Котякова, пик кризиса, вызванного эпидемией, пройден, безработица составила 6,1% (около 4,5 млн человек), что значительно ниже, чем, например, в США, где 13%.
На первый взгляд, ситуация на отечественном рынке труда действительно выглядит относительно благополучной. В частности, безработица во Франции, по данным Евростата, выросла с 7,6% в феврале до 8,7% в апреле, в Испании на пике кризиса в апреле она достигла 14,8%. В соседних с Россией Литве и Латвии составила 9% и 8,6% соответственно.