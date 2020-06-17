Маскировка безработицы

На первый взгляд, ситуация на отечественном рынке труда действительно выглядит относительно благополучной. В частности, безработица во Франции, по данным Евростата, выросла с 7,6% в феврале до 8,7% в апреле, в Испании на пике кризиса в апреле она достигла 14,8%. В соседних с Россией Литве и Латвии составила 9% и 8,6% соответственно.