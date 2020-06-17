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Маскировка безработицы

Почему хорошая статистика не означает оздоровления рынка труда в России
Павел Аптекарь
Евгений Разумный \ Ведомости

Отчеты профильных чиновников о прохождении пика коронавирусной безработицы демонстрируют их стремление маскировать проблемы на российском рынке труда и недостатки системы социального обеспечения безработных.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил 17 июня на социальном форуме РСПП, что отечественный рынок труда прошел пандемию коронавируса лучше, чем рынок труда многих других стран. По словам Котякова, пик кризиса, вызванного эпидемией, пройден, безработица составила 6,1% (около 4,5 млн человек), что значительно ниже, чем, например, в США, где 13%.

На первый взгляд, ситуация на отечественном рынке труда действительно выглядит относительно благополучной. В частности, безработица во Франции, по данным Евростата, выросла с 7,6% в феврале до 8,7% в апреле, в Испании на пике кризиса в апреле она достигла 14,8%. В соседних с Россией Литве и Латвии составила 9% и 8,6% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных