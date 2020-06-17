Вирусная бедность

На доходы ниже прожиточного минимума до начала эпидемии жили 12,5% россиян, по данным Росстата. После начала эпидемии уровень так называемой монетарной бедности в России резко вырос – до уровня 2003 г.: 19,09% в оптимистичном сценарии и до 20,04% в умеренном, показало моделирование экономистов Центра анализа доходов и уровня жизни на больших данных Росстата, ФНС и Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного Высшей школой экономики.