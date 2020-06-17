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Вирусная бедность

Государственная поддержка оказалась наполовину эффективной
Владимир Рувинский
Reuters

Нерабочие дни, вводившиеся Владимиром Путиным с 30 марта по 12 мая из-за коронавируса, привели к росту бедности почти в 2 раза – как в 2003 г., пришли к заключению исследователи Высшей школы экономики. Меры правительства оказались действенными, но вернули ситуацию только к 2006 г.

На доходы ниже прожиточного минимума до начала эпидемии жили 12,5% россиян, по данным Росстата. После начала эпидемии уровень так называемой монетарной бедности в России резко вырос – до уровня 2003 г.: 19,09% в оптимистичном сценарии и до 20,04% в умеренном, показало моделирование экономистов Центра анализа доходов и уровня жизни на больших данных Росстата, ФНС и Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного Высшей школой экономики.

Таким образом, уровень бедности, т. е. доля россиян, живущих на доход ниже прожиточного минимума, установленного Минтрудом на I квартал 2020 г. в размере 10 843 руб., вырос в апреле – в момент эпидемиологического шока – практически в 2 раза, говорится в аналитическом бюллетене Высшей школы экономики об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире от 12 июня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных