Вирусная бедность

Вирусная бедностьГосударственная поддержка оказалась наполовину эффективной
Нерабочие дни, вводившиеся Владимиром Путиным с 30 марта по 12 мая из-за коронавируса, привели к росту бедности почти в 2 раза – как в 2003 г., пришли к заключению исследователи Высшей школы экономики. Меры правительства оказались действенными, но вернули ситуацию только к 2006 г.
На доходы ниже прожиточного минимума до начала эпидемии жили 12,5% россиян, по данным Росстата. После начала эпидемии уровень так называемой монетарной бедности в России резко вырос – до уровня 2003 г.: 19,09% в оптимистичном сценарии и до 20,04% в умеренном, показало моделирование экономистов Центра анализа доходов и уровня жизни на больших данных Росстата, ФНС и Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного Высшей школой экономики.
Таким образом, уровень бедности, т. е. доля россиян, живущих на доход ниже прожиточного минимума, установленного Минтрудом на I квартал 2020 г. в размере 10 843 руб., вырос в апреле – в момент эпидемиологического шока – практически в 2 раза, говорится в аналитическом бюллетене Высшей школы экономики об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире от 12 июня.