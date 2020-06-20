Президентская история

Путин не называет дипломатическим триумфом договор о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 г., вспоминает о его осуждении Съездом народных депутатов в декабре 1989 г., но стремится объяснить его объективными обстоятельствами: дескать, не он стал главной причиной нападения нацистской Германии, а в противном случае Советскому Союзу грозила война на два фронта – с Германией и Японией, где уже шли интенсивные бои на Халхин-Голе. Однако здесь президент слабо знает материал или лукавит: боевые действия на Халхин-Голе трудно назвать войной, это все-таки крупный конфликт, в котором с советской стороны принимали участие три мотострелковые дивизии, две танковые и три мотоброневые бригады – не более 65 000 бойцов и командиров. Эти силы не сопоставимы с 50 дивизиями и 10 танковыми бригадами, вошедшими на территорию Польши 17 сентября 1939 г., которые насчитывали 620 000 человек, 5000 орудий и минометов, 4700 танков и более 3000 самолетов. Наконец, следует уточнить: пакт Молотова – Риббентропа не был единственной причиной начала Второй мировой войны, но стал одним из ее спусковых крючков, давшим Гитлеру уверенность, что польская армия не получит никакой помощи с сопредельной территории.