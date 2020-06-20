Президентская история

Президентская историяВладимир Путин счел присоединение стран Балтии к СССР добровольным
Статья Владимира Путина, посвященная Второй мировой войне, отражает представления нынешней российской элиты о событиях кануна и начала Великой Отечественной. Президент отстаивает в ней правомерность пакта Молотова – Риббентропа и аннексию стран Балтии, но не доходит до оправдания предвоенной сталинской внешней и внутренней политики.
Иосиф Сталин знал толк в языкознании, Владимир Путин разобрался в истории. Обещанная несколько месяцев назад статья президента о Второй мировой войне была опубликована в пятницу на сайте kremlin.ru, в «Российской газете» и на сайте агентства ТАСС. Обстоятельства ее появления (сначала ее напечатал американский журнал National Interest и уже потом – отечественные СМИ) намекают, что она предназначена скорее зарубежным читателям и уже после – своим избирателям.
Важнейшее послание президентской статьи: не надо считать СССР и Иосифа Сталина такими же виновниками войны, как и нацистскую Германию и Адольфа Гитлера, а пакт Молотова – Риббентропа – главной причиной начала военных действий. В конце статьи звучит недвусмысленный призыв к новому союзу в борьбе с неведомым неприятелем и отказу от давления на Россию.
Но любопытны президентские трактовки предвоенной и военной истории. Владимир Путин явно недоволен ангажированностью Лиги наций, ее нежеланием прислушаться к предложению СССР о коллективной безопасности и ее неспособностью предотвратить ни агрессию Италии в Абиссинии (нынешней Эфиопии), ни гражданскую войну в Испании. Отчасти с этим можно согласиться, но нужно помнить, что СССР присоединился к пакту Лиги наций в 1934 г. и имел возможность влиять на ее решения. Но Лига наций не имела полномочий и сил, аналогичных нынешней ООН. У нее, в частности, не было вооруженных миротворцев, и если войну между Боливией и Парагваем ей удалось остановить, то вряд ли она могла повлиять на Германию и Италию, вышедших из Лиги наций до начала своей агрессии. И, если уже говорить о гражданской войне в Испании, СССР поддерживал в ней одну из сторон, нарушая обязательства о невмешательстве в испанские дела.
С некоторыми пунктами президентской статьи – о Мюнхенском сговоре, предательстве Англией и Францией Чехословакии и участии Польши в разделе последней – можно согласиться. Равно как и с тезисом о крайне вялой реакции союзников на вторжение нацистов в Польшу. Но надо понимать, что Польша оккупировала в 1938 г. весьма небольшую часть Чехословакии, а СССР занял почти половину польской территории.
Путин не называет дипломатическим триумфом договор о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 г., вспоминает о его осуждении Съездом народных депутатов в декабре 1989 г., но стремится объяснить его объективными обстоятельствами: дескать, не он стал главной причиной нападения нацистской Германии, а в противном случае Советскому Союзу грозила война на два фронта – с Германией и Японией, где уже шли интенсивные бои на Халхин-Голе. Однако здесь президент слабо знает материал или лукавит: боевые действия на Халхин-Голе трудно назвать войной, это все-таки крупный конфликт, в котором с советской стороны принимали участие три мотострелковые дивизии, две танковые и три мотоброневые бригады – не более 65 000 бойцов и командиров. Эти силы не сопоставимы с 50 дивизиями и 10 танковыми бригадами, вошедшими на территорию Польши 17 сентября 1939 г., которые насчитывали 620 000 человек, 5000 орудий и минометов, 4700 танков и более 3000 самолетов. Наконец, следует уточнить: пакт Молотова – Риббентропа не был единственной причиной начала Второй мировой войны, но стал одним из ее спусковых крючков, давшим Гитлеру уверенность, что польская армия не получит никакой помощи с сопредельной территории.
Когда Владимир Путин утверждает, что СССР мог отодвинуть в сентябре 1939 г. границу до Варшавы, ему бы следовало пояснить, каким образом: передовые немецкие дивизии появились у польской столицы 8 сентября, 14 сентября они осадили Брест, а Красная армия вступила в Западную Украину и Западную Белоруссию только 17 сентября. Да, СССР не был союзником нацистов при оккупации Польши, но, надо честно признать, стал соучастником ее раздела.
Отдельная история – с включением Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР летом 1940 г. Президент отрицает факт их оккупации и считает, что присоединение балтийских государств к Советскому Союзу было «реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей». Действительно, правительства трех республик согласились на проведение референдумов под советским контролем, с собственным самороспуском и присоединением к СССР. Но важны нюансы: надо понимать, что к этому моменту на территории всех республик уже находились советские группировки, превосходившие в численности и в особенности в современном вооружении национальные армии. В этой ситуации политические элиты трех стран не решились на активное сопротивление и капитулировали под дулами советских танков. Вряд ли можно назвать такое присоединение добровольным и соответствующим международным договорам.
Важно заметить и то, о чем президент не сказал. В частности, в статье не говорится об активном торговом и политическом сотрудничестве между СССР и Германией в 1939–1941 гг. Советские поставки нефтепродуктов стали одним из важных элементов успеха немецкого блицкрига на Западе в мае – июне 1940 г., а Германия благосклонно реагировала на советское вторжение в Финляндию в ноябре 1939 г.