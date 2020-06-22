Не надо рыскать глазами

Не надо рыскать глазамиПрезидент объяснил, зачем ему может быть нужно баллотироваться пятый раз
Владимир Путин признал очевидное. В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что может баллотироваться на пятый срок, если поправки в Конституцию будут одобрены на общероссийском голосовании. За этим признанием угадывается еще одна попытка мобилизовать на голосование лоялистски настроенных обывателей.
Если поправки в Конституцию не примут, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников», сказал Путин и тут же предупредил: пока он для себя «еще ничего не решил».
Заявление президента прозвучало 21 июня в интервью для документального фильма «Москва. Кремль. Путин». Государственные фильмы о президенте – всегда с продуманными посланиями, этот подается на «России 1» как подведение итогов 20-летнего правления Владимира Путина, который впервые вступил в должность президента в мае 2000 г.