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Не надо рыскать глазами

Президент объяснил, зачем ему может быть нужно баллотироваться пятый раз
Владимир Рувинский
Reuters

Владимир Путин признал очевидное. В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что может баллотироваться на пятый срок, если поправки в Конституцию будут одобрены на общероссийском голосовании. За этим признанием угадывается еще одна попытка мобилизовать на голосование лоялистски настроенных обывателей.

Если поправки в Конституцию не примут, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников», сказал Путин и тут же предупредил: пока он для себя «еще ничего не решил». 

Заявление президента прозвучало 21 июня в интервью для документального фильма «Москва. Кремль. Путин». Государственные фильмы о президенте – всегда с продуманными посланиями, этот подается на «России 1» как подведение итогов 20-летнего правления Владимира Путина, который впервые вступил в должность президента в мае 2000 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных