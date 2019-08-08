Между 1999 и 2019
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20 лет назад – 9 августа 1999 г. – Владимир Путин был назначен врио премьера, а президент России Борис Ельцин назвал его своим преемником. 20 лет – это слишком большая часть новейшей истории России, чтобы ее итоги можно было свести к одному только перечню побед и поражений страны и ее граждан. За это время выросло целое поколение: появившиеся на свет при врио президента Путине дети уже могли голосовать за или против кандидата в президенты Путина в марте 2018 г. 20 лет – это очень много для страны и очень много для одного человека.
Когда Путин сменил Ельцина, он тоже был президентом надежд на лучшее будущее – безопасное, спокойное, сытое, перспективное. Для многих – не только избранных – они сбылись, и 2008 год, финал второго путинского президентского срока, мог стать эффектной точкой в истории небезупречного, но в целом успешного – тем более на фоне многих предыдущих лет – правления. Но вместо точки вышла запятая, финал оказался открытым. Новый президент новых надежд оказался местоблюстителем, 24 сентября 2011 г. наступила политическая зима. Возвращение Путина в президенты открыло сезон политических и экономических кризисов, преодоление которых дорого обходится стране. До финала четвертого срока еще далеко, но из 2019 г. шансы закончить его на такой же высокой ноте, как в 2008 г., не всем кажутся реалистичными.
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