Компенсация наполовину

Апрельский шок коронавирусного кризиса оказался для регионов очень сильным. Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ подсчитал, что собственные доходы регионов за апрель упали почти на 30%. Поступления налога на прибыль – на 29%, наиболее устойчивого к кризису НДФЛ – на 19%. Налога на совокупный доход – на 40%, что свидетельствует об остановке малого бизнеса.