Компенсация наполовину

Компенсация наполовинуКак правительство помогает регионам справиться с потерями доходов из-за эпидемии
Центр помогает регионам отойти от коронакризиса, но делает это скупо. До конца 2020 г. регионам понадобится еще 700–800 млрд руб., сообщает Высшая школа экономики. Это минимум, и перед приближающимися выборами под нож в регионах скорее всего пойдут инвестиции.
Апрельский шок коронавирусного кризиса оказался для регионов очень сильным. Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ подсчитал, что собственные доходы регионов за апрель упали почти на 30%. Поступления налога на прибыль – на 29%, наиболее устойчивого к кризису НДФЛ – на 19%. Налога на совокупный доход – на 40%, что свидетельствует об остановке малого бизнеса.
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