Театральный барак

Театральный баракКого греют мечты о «шарашках» и крепостных театрах
Некоторые действия силовиков против деятелей науки и культуры напоминают сталинские практики создания в неволе учреждений, где осужденные видные ученые, актеры и режиссеры работали по специальности и создавали генералам ГУЛАГа репутацию меценатов.
22 июня прокуратура потребовала для обвиняемого в хищении театрального режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии. Для других фигурантов она запросила от четырех до пяти лет лишения свободы.
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