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Сов. секреты Ивана Сафронова

Завеса гостайны мешает непредвзятому анализу доказательств
Павел Аптекарь Владимир Рувинский
Евгений Разумный / Ведомости

Задержание нашего коллеги Ивана Сафронова заставляет задуматься об опасностях работы журналистов, освещающих темы спецслужб и ВПК. Его история напоминает и о необходимости общественного контроля за делами, которые ведут силовики, тем более секретными.

7 июля ФСБ сообщила о задержании Ивана Сафронова, сейчас – советника руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а прежде – журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей». По сведениям ФСБ, Сафронов передавал одной из спецслужб стран НАТО секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Его подозревают в госизмене, особо тяжком преступлении, максимальный срок наказания по которому – 20 лет лишения свободы. В тот же день Сафронова доставили в Лефортовский суд, вину он не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных