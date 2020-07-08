Сов. секреты Ивана Сафронова

7 июля ФСБ сообщила о задержании Ивана Сафронова, сейчас – советника руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а прежде – журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей». По сведениям ФСБ, Сафронов передавал одной из спецслужб стран НАТО секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Его подозревают в госизмене, особо тяжком преступлении, максимальный срок наказания по которому – 20 лет лишения свободы. В тот же день Сафронова доставили в Лефортовский суд, вину он не признает.