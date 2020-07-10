Университетская среда в России не приводит к росту доверия

Университетская среда в России не приводит к росту доверияСкорее, наоборот
Нехватка межличностного доверия в стране приводит к потерям в экономике. Поднять его уровень могло бы высшее образование, но этого не происходит.
В 2020 г. Центробанк прогнозирует падение народного хозяйства на 4–6%, и дело не только в замедлении мировой экономики, падении цен на нефть и коронавирусном кризисе. Российская экономика стагнирует уже 10 лет: в 2009–2019 гг. ВВП рос в среднем на 1,3% в год (в 1999–2008 гг. – на 6,9%).
О том, что структура российской экономики по современным меркам неконкурентоспособна, написано немало. Разбирался и другой важный фактор для России – доверие, которое способно позитивно влиять на экономику и развивать общество. Доход на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия был такой же, как в Швеции, писал в «Ведомостях» ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.