Университетская среда в России не приводит к росту доверия

О том, что структура российской экономики по современным меркам неконкурентоспособна, написано немало. Разбирался и другой важный фактор для России – доверие, которое способно позитивно влиять на экономику и развивать общество. Доход на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия был такой же, как в Швеции, писал в «Ведомостях» ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.