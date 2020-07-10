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Университетская среда в России не приводит к росту доверия

Скорее, наоборот
Владимир Рувинский
Евгений Егоров / Ведомости

Нехватка межличностного доверия в стране приводит к потерям в экономике. Поднять его уровень могло бы высшее образование, но этого не происходит. 

В 2020 г. Центробанк прогнозирует падение народного хозяйства на 4–6%, и дело не только в замедлении мировой экономики, падении цен на нефть и коронавирусном кризисе. Российская экономика стагнирует уже 10 лет: в 2009–2019 гг. ВВП рос в среднем на 1,3% в год (в 1999–2008 гг. – на 6,9%).

О том, что структура российской экономики по современным меркам неконкурентоспособна, написано немало. Разбирался и другой важный фактор для России – доверие, которое способно позитивно влиять на экономику и развивать общество. Доход на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия был такой же, как в Швеции, писал в «Ведомостях» ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных