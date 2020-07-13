Место – деньги

Первые места рейтинга стабильно держат Москва и Татарстан. Если лидерские позиции Москвы обеспечены возможностями ее рынка и концентрацией ресурсов, то рейтинг ближайшего конкурента – итог борьбы разных претендентов. Успех Татарстана, как объясняют эксперты, связан с едва ли не маниакальным желанием местной власти оказаться лучшим регионом для инвестиций, политикой опеки над каждым серьезным инвестором. В минус играет стереотипное представление об общей непрозрачности и специфике отношений в национальных республиках, но даже при этом Татарстан служит бенчмарком для большинства регионов.