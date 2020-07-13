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Место – деньги

Рейтинг инвестиционной привлекательности стал технологией продвижения регионов
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно делает АСИ, могут периодически критиковать – за неполноту списка субъектов (всего 30) и методологию. Его авторам стоит подумать и над тем, чтобы публичную часть своего продукта делать более широкой, не ограничиваясь усеченными показателями. Однако даже то, что есть, хорошо демонстрирует особенности регионального развития страны.

Первые места рейтинга стабильно держат Москва и Татарстан. Если лидерские позиции Москвы обеспечены возможностями ее рынка и концентрацией ресурсов, то рейтинг ближайшего конкурента – итог борьбы разных претендентов. Успех Татарстана, как объясняют эксперты, связан с едва ли не маниакальным желанием местной власти оказаться лучшим регионом для инвестиций, политикой опеки над каждым серьезным инвестором. В минус играет стереотипное представление об общей непрозрачности и специфике отношений в национальных республиках, но даже при этом Татарстан служит бенчмарком для большинства регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных