Место – деньги

Место – деньгиРейтинг инвестиционной привлекательности стал технологией продвижения регионов
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно делает АСИ, могут периодически критиковать – за неполноту списка субъектов (всего 30) и методологию. Его авторам стоит подумать и над тем, чтобы публичную часть своего продукта делать более широкой, не ограничиваясь усеченными показателями. Однако даже то, что есть, хорошо демонстрирует особенности регионального развития страны.
Первые места рейтинга стабильно держат Москва и Татарстан. Если лидерские позиции Москвы обеспечены возможностями ее рынка и концентрацией ресурсов, то рейтинг ближайшего конкурента – итог борьбы разных претендентов. Успех Татарстана, как объясняют эксперты, связан с едва ли не маниакальным желанием местной власти оказаться лучшим регионом для инвестиций, политикой опеки над каждым серьезным инвестором. В минус играет стереотипное представление об общей непрозрачности и специфике отношений в национальных республиках, но даже при этом Татарстан служит бенчмарком для большинства регионов.