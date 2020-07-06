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COVID и инвестиции

Инвестиционная привлекательность России выглядит неплохо, свидетельствуют данные EY
Ведомости
Pixabay

Компания EY выпустила исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год». В связи с пандемией COVID-19 10% проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе отменены, еще 25% заморожены. Половина инвесторов собирается несколько урезать запланированные на 2020 год объемы инвестиций, 15% ожидают существенных сокращений. На этом фоне Россия выглядит весьма неплохо: 34% проектов ПИИ на территории страны, заявленных в 2019 году, уже в стадии завершения, реализация 65% подтверждена в 2020 году, и только 1% проектов пока под вопросом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных