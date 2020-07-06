COVID и инвестиции

Компания EY выпустила исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год». В связи с пандемией COVID-19 10% проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе отменены, еще 25% заморожены. Половина инвесторов собирается несколько урезать запланированные на 2020 год объемы инвестиций, 15% ожидают существенных сокращений. На этом фоне Россия выглядит весьма неплохо: 34% проектов ПИИ на территории страны, заявленных в 2019 году, уже в стадии завершения, реализация 65% подтверждена в 2020 году, и только 1% проектов пока под вопросом.