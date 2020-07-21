Активность малых групп заменила институты

Помимо «войны с системой» в этой среде проходят групповые акции «самоочищения» – например, открытые кампании против харрасмента с бичеванием и самобичеванием. Здесь же периодически формируется понятие «общий враг» – фигуры для непременной обструкции, которая, как это стало вдруг с Алексеем Навальным, еще недавно была вполне своей.