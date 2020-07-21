Боевые корабли вышли в серию

Вчера, в один день, были заложены сразу шесть крупных боевых судов для ВМФ России. Это очень серьезная заявка: впервые в постсоветский период делается реальная попытка серийного строительства кораблей и подводных лодок основных классов. До сих пор их строительство велось бессистемно и с постоянными переносами сроков готовности.