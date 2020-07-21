Боевые корабли вышли в серию

Боевые корабли вышли в сериюСостоялась закладка сразу шести крупных судов для российского ВМФ
Вчера, в один день, были заложены сразу шесть крупных боевых судов для ВМФ России. Это очень серьезная заявка: впервые в постсоветский период делается реальная попытка серийного строительства кораблей и подводных лодок основных классов. До сих пор их строительство велось бессистемно и с постоянными переносами сроков готовности.
Первым шагом стало развертывание начиная с 2012 г. серийного строительства на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 09552 («Борей-А»). Результат – вывод из эллинга 16 июня 2020 г.уже второго атомного подводного ракетного крейсера этого типа «Князь Олег».
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