Кто оживит российскую провинцию

Мария Морозова, директор Фонда Тимченко, известного поддержкой малых территорий, рассказывает, что в поиске проектов не стоит полагаться только на рекомендации местных администраций – у них могут быть свои интересы и фавориты, им может не хватать дистанции, знания лучших практик, образа будущего. «Мы ищем низовые инициативы, даже если они не закреплены юридически, – объясняет Морозова, – и не ставим только на одного лидера. Скорее мы усиливаем взаимодействие нескольких лидерских команд, выходя на полицентричную горизонтальную модель, предполагающую участие местных жителей, бизнеса, власти. Мы уже видим такие объединенные «команды изменений», участники которых говорят на одном языке – и это язык не выживания, а развития».