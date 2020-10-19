Святая шведская инквизиция

В Швеции скандал вокруг педагога Хамида Зафара. Выходец из Афганистана, он вырос в мигрантском гетто Гетеборга, но получил образование и сделал карьеру. В 2015 г. он стал ректором школы в одном из самых неблагополучных районов. Успеваемость была низкой, не хватало учителей, которые боялись своих учеников, многие старшеклассники состояли на учете в полиции. Власти планировали закрыть эту школу. За короткий срок Зафар радикально улучшил ситуацию: была водворена дисциплина, стабилизирован педагогический состав, выросла успеваемость, снизилось насилие.