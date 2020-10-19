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Святая шведская инквизиция

Чем опасна идеологическая ортодоксия
Алексей Сахнин
Хамид Зафар /Nyhetsmorgon / Youtube

В Швеции скандал вокруг педагога Хамида Зафара. Выходец из Афганистана, он вырос в мигрантском гетто Гетеборга, но получил образование и сделал карьеру. В 2015 г. он стал ректором школы в одном из самых неблагополучных районов. Успеваемость была низкой, не хватало учителей, которые боялись своих учеников, многие старшеклассники состояли на учете в полиции. Власти планировали закрыть эту школу. За короткий срок Зафар радикально улучшил ситуацию: была водворена дисциплина, стабилизирован педагогический состав, выросла успеваемость, снизилось насилие.

Успех заметили. Имя Зафара стало появляться в СМИ, которые называли его «ректор Хамид». Его пригласили преподавать в университете. В 2018 г. он получил престижную премию «Швед года». Стал колумнистом в крупной газете, вел популярные подкасты, постоянно мелькал в ток-шоу на ТВ и слыл экспертом по интеграции мигрантов в правой Умеренной партии (Moderatorna).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных