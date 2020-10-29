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Доступ к госденьгам по кредитному рейтингу

Инициатива комитета Госдумы по финансовым рынкам не совершит революции
Павел Самиев
Из всех вариантов барьеров входа критерий финансовой устойчивости и кредитоспособности, конечно же, наилучший /Евгений Разумный / Ведомости

К критериям допуска банков на рынки, связанные с господдержкой или пенсионными и государственными деньгами, особые требования. Нельзя слишком занизить планку, например просто допускать все банки с действующей лицензией, – тогда драматически возрастают риски потерь средств бюджета и госкорпораций, и это неприемлемо. Но и чрезмерно высокие требования тоже не годятся – они отсекут многие банки, кроме очень узкого круга, состоящего практически целиком из банков с госучастием.

Как правило, сейчас устанавливается отсечение по уровню капитала банка (от 1 млрд руб., иногда выше), а в качестве дополнительных условий чаще всего указываются отсутствие текущих ограничений и надзорных мер со стороны регулятора, соответствующий кредитный рейтинг, участие банка в системе страхования вкладов и др. Комитет Госдумы по финансовым рынкам предлагает радикально реформировать эту систему и в качестве единственного критерия использовать только рейтинги кредитоспособности. Соответствующий законопроект уже готов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных