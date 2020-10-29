Доступ к госденьгам по кредитному рейтингу

К критериям допуска банков на рынки, связанные с господдержкой или пенсионными и государственными деньгами, особые требования. Нельзя слишком занизить планку, например просто допускать все банки с действующей лицензией, – тогда драматически возрастают риски потерь средств бюджета и госкорпораций, и это неприемлемо. Но и чрезмерно высокие требования тоже не годятся – они отсекут многие банки, кроме очень узкого круга, состоящего практически целиком из банков с госучастием.