Доступ к госденьгам по кредитному рейтингу

Доступ к госденьгам по кредитному рейтингуИнициатива комитета Госдумы по финансовым рынкам не совершит революции
К критериям допуска банков на рынки, связанные с господдержкой или пенсионными и государственными деньгами, особые требования. Нельзя слишком занизить планку, например просто допускать все банки с действующей лицензией, – тогда драматически возрастают риски потерь средств бюджета и госкорпораций, и это неприемлемо. Но и чрезмерно высокие требования тоже не годятся – они отсекут многие банки, кроме очень узкого круга, состоящего практически целиком из банков с госучастием.
Как правило, сейчас устанавливается отсечение по уровню капитала банка (от 1 млрд руб., иногда выше), а в качестве дополнительных условий чаще всего указываются отсутствие текущих ограничений и надзорных мер со стороны регулятора, соответствующий кредитный рейтинг, участие банка в системе страхования вкладов и др. Комитет Госдумы по финансовым рынкам предлагает радикально реформировать эту систему и в качестве единственного критерия использовать только рейтинги кредитоспособности. Соответствующий законопроект уже готов.