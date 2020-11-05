Оборудование на доверии

Из комментариев складывается впечатление, что российская промышленность не сможет обеспечить безопасность инфраструктуры, а принимаемые государством меры регулирования несистемны. Возможно, ни у кого пока нет готовых правильных рецептов. Но государство, работая с отраслевыми сообществами, все-таки нащупывает эффективные решения. И подтверждением тому – рост отрасли в 2020 г. более чем на 5% при значительном падении общего объема рынка.