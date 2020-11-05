Оборудование на доверии

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Какими должны быть главные критерии развития отечественной электроники
Иван Покровский , исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники
Между российскими производителями развернулись ожесточенные споры, кто достоин, а кто не достоин называться российским, каким должен быть порядок экспертизы и подтверждения «российскости» /Максим Стулов / Ведомости

В «Ведомостях» эксперты комментируют указ президента об использовании российского оборудования и ПО в критической инфраструктуре. Эта заметка вызвала резонанс в отрасли.

Из комментариев складывается впечатление, что российская промышленность не сможет обеспечить безопасность инфраструктуры, а принимаемые государством меры регулирования несистемны. Возможно, ни у кого пока нет готовых правильных рецептов. Но государство, работая с отраслевыми сообществами, все-таки нащупывает эффективные решения. И подтверждением тому – рост отрасли в 2020 г. более чем на 5% при значительном падении общего объема рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных