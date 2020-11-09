Выборы в Грузии выигрывает Эрдоган

Выборы в Грузии выигрывает ЭрдоганСобытия в Тбилиси могут сильно изменить ситуацию на Южном Кавказе
В Грузии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую возглавляет миллиардер Бидзина Иванишвили, получила более 48%, в то время как ее ближайший конкурент – «Единое национальное движение» («националы», как называют партию в Грузии) Михаила Саакашвили – 27%. Остальное получили небольшие партии, преимущественно оппозиционные. Оппозиция заявила о несогласии с результатами голосования. Саакашвили сообщил о победе своей партии: по его мнению, выборы были сфальсифицированы, а «Грузинская мечта» узурпировала власть. Начались демонстрации, возле парламента на проспекте Руставели собрался митинг. Оппозиционные группы потребовали новых выборов.
Есть одна особенность ряда современных государств, прежде всего Грузии, на которую редко обращают внимание: спонтанное направление общественного недовольства на правительство. Граждане, когда у них накапливается гнев – например, от бедности, – вымещают его на нем, но не на своих работодателях. Мало кто требует увеличить зарплату, угрожая радикальными действиями. Такое положение удобно деловым кругам, а вот правительствам в тех странах, где население взрывается бунтами, – в Киргизии, как было недавно, или в Грузии – приходится несладко. Грузинское общество чутко реагирует на нанесенные ему обиды и атакует политиков, но большая его часть при этом готова годами переносить бедность.