Выборы в Грузии выигрывает Эрдоган

Есть одна особенность ряда современных государств, прежде всего Грузии, на которую редко обращают внимание: спонтанное направление общественного недовольства на правительство. Граждане, когда у них накапливается гнев – например, от бедности, – вымещают его на нем, но не на своих работодателях. Мало кто требует увеличить зарплату, угрожая радикальными действиями. Такое положение удобно деловым кругам, а вот правительствам в тех странах, где население взрывается бунтами, – в Киргизии, как было недавно, или в Грузии – приходится несладко. Грузинское общество чутко реагирует на нанесенные ему обиды и атакует политиков, но большая его часть при этом готова годами переносить бедность.