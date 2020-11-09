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Выборы в Грузии выигрывает Эрдоган

События в Тбилиси могут сильно изменить ситуацию на Южном Кавказе
Михаил Магид , востоковед
Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую возглавляет миллиардер Бидзина Иванишвили, получила более 48%, в то время как ее ближайший конкурент – «Единое национальное движение» («националы», как называют партию в Грузии) Михаила Саакашвили – 27%. Остальное получили небольшие партии, преимущественно оппозиционные. Оппозиция заявила о несогласии с результатами голосования. Саакашвили сообщил о победе своей партии: по его мнению, выборы были сфальсифицированы, а «Грузинская мечта» узурпировала власть. Начались демонстрации, возле парламента на проспекте Руставели собрался митинг. Оппозиционные группы потребовали новых выборов.

Есть одна особенность ряда современных государств, прежде всего Грузии, на которую редко обращают внимание: спонтанное направление общественного недовольства на правительство. Граждане, когда у них накапливается гнев – например, от бедности, – вымещают его на нем, но не на своих работодателях. Мало кто требует увеличить зарплату, угрожая радикальными действиями. Такое положение удобно деловым кругам, а вот правительствам в тех странах, где население взрывается бунтами, – в Киргизии, как было недавно, или в Грузии – приходится несладко. Грузинское общество чутко реагирует на нанесенные ему обиды и атакует политиков, но большая его часть при этом готова годами переносить бедность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных