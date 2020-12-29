Страховой человеческий резерв

Но, кроме шуток, все происходящее привлекает внимание к пока менее заметному, но уже набирающему вес аспекту коронакризиса – речь о потерях рабочего времени. HR в крупных корпорациях начинают беспокоиться и придумывают программы снижения количества больничных. Сюда входят и поддержка здорового образа жизни, и стимулирование ускоренного выхода на работу. Участвуют в оздоровлении трудоспособного населения и государства. Где-то это дает выраженный эффект, где-то – нет. Например, в находящейся сейчас на пике внимания Великобритании время, пропущенное по болезни, в расчете на одного работающего сократилось с 2000 по 2018 г. с 6,5 до 4,4 дня в год, в Чехии – с 23,6 до 16,3. А в Германии, наоборот, работники болеют все чаще. За тот же период количество больничных дней увеличилось с 16,5 до 18,3.