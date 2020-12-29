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Страховой человеческий резерв

Потери рабочего времени по болезни дополнительно усилят кризис
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Начало вакцинации стало поводом для оптимизма. Но не успели рынки нарадоваться этой новости, как Великобритания сообщила о быстром распространении нового, более заразного штамма. Теперь одна из крупнейших экономик и один из финансовых центров мира опять на грани локдауна и, более того, транспортной блокады. Шутники уже обыграли эту тему, говоря, что Brexit наступил раньше и по другой причине.

Но, кроме шуток, все происходящее привлекает внимание к пока менее заметному, но уже набирающему вес аспекту коронакризиса – речь о потерях рабочего времени. HR в крупных корпорациях начинают беспокоиться и придумывают программы снижения количества больничных. Сюда входят и поддержка здорового образа жизни, и стимулирование ускоренного выхода на работу. Участвуют в оздоровлении трудоспособного населения и государства. Где-то это дает выраженный эффект, где-то – нет. Например, в находящейся сейчас на пике внимания Великобритании время, пропущенное по болезни, в расчете на одного работающего сократилось с 2000 по 2018 г. с 6,5 до 4,4 дня в год, в Чехии – с 23,6 до 16,3. А в Германии, наоборот, работники болеют все чаще. За тот же период количество больничных дней увеличилось с 16,5 до 18,3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных