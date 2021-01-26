У института информаторов ЦБ нет перспективы

К этому решению Банк России подтолкнул лавинообразный рост жалоб потребителей. Так, только за январь – сентябрь 2020 г. регулятору поступило 212 800 жалоб от клиентов финансовых организаций, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом количество жалоб на банки выросло сразу на 41,5%. Жалоб могло быть и больше, если бы существенную их часть не «перехватывал» финансовый омбудсмен. Только в III квартале 2020 г. служба финансового уполномоченного получила около 49 000 жалоб. Пока он разбирает дела, связанные со страхованием, однако с этого года займется и урегулированием споров с банками, ломбардами и НПФ.