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У института информаторов ЦБ нет перспективы

Банку России надо совершенствовать другие механизмы контроля качества финансовых услуг
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

К защите прав потребителей финансовых услуг могут подключить осведомителей ЦБ из числа сотрудников самих финансовых организаций, которые будут докладывать регулятору о нарушениях, допущенных их работодателем в этой сфере.

К этому решению Банк России подтолкнул лавинообразный рост жалоб потребителей. Так, только за январь – сентябрь 2020 г. регулятору поступило 212 800 жалоб от клиентов финансовых организаций, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом количество жалоб на банки выросло сразу на 41,5%. Жалоб могло быть и больше, если бы существенную их часть не «перехватывал» финансовый омбудсмен. Только в III квартале 2020 г. служба финансового уполномоченного получила около 49 000 жалоб. Пока он разбирает дела, связанные со страхованием, однако с этого года займется и урегулированием споров с банками, ломбардами и НПФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных