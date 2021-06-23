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В работе над коронавирусными ограничениями не хватает системности

Принудительный сценарий вакцинации привычен для советского человека
Василий Власов , доктор медицинских наук, вице-президент Межрегионального общества специалистов доказательной медицины
Максим Стулов / Ведомости

Противоэпидемические меры эффективны только тогда, когда они достаточно системны. У нас этой системности не наблюдается: одновременно с ограничениями проводятся концерты, «балы медиков» и другие мероприятия. Это порождает легкомыслие в подходе к противоэпидемическим мерам. Конечно, граждан можно в один момент принудить к определенным действиям (например, вакцинации) и определенными силами (например, Росгвардии). Но если действовать только принуждением, не объясняя смысл происходящего, это не поможет в борьбе с коронавирусом. «Метод насилия» лишь ограниченно эффективен, а карантинные мероприятия необходимо проводить лишь при активнейшем взаимодействии с населением. 

Отсутствие системности вредно не только в этом. Когда критики говорят, что вакцина «Спутник V» недостаточно хорошо испытана, причина в том, что клинические испытания не были в должной мере понятно организованы. Дело не только в финансовых обстоятельствах, поскольку испытания требуют больших вложений. Часть ученых обращали внимание, что нельзя, подобно разработчикам «Спутника», ставить эксперименты на себе, некорректно использовать закрытые и неполные данные в публикациях о результатах их эффективности. Кроме того, российские инициаторы разработки вакцины в какой-то степени следовали советской традиции. В исследованиях «Спутника» в рамках 1-й и 2-й фазы в июне 2020 г. для тестирования вакцины задействовали военнослужащих, несмотря на то что «Хельсинская декларация» 1964 г. это прямо запрещает. В ней говорится, что испытания нельзя проводить в иерархических группах: среди военных, полиции, заключенных. И это логично, ведь они не могут дать полноценное добровольное согласие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных