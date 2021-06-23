В работе над коронавирусными ограничениями не хватает системности

Отсутствие системности вредно не только в этом. Когда критики говорят, что вакцина «Спутник V» недостаточно хорошо испытана, причина в том, что клинические испытания не были в должной мере понятно организованы. Дело не только в финансовых обстоятельствах, поскольку испытания требуют больших вложений. Часть ученых обращали внимание, что нельзя, подобно разработчикам «Спутника», ставить эксперименты на себе, некорректно использовать закрытые и неполные данные в публикациях о результатах их эффективности. Кроме того, российские инициаторы разработки вакцины в какой-то степени следовали советской традиции. В исследованиях «Спутника» в рамках 1-й и 2-й фазы в июне 2020 г. для тестирования вакцины задействовали военнослужащих, несмотря на то что «Хельсинская декларация» 1964 г. это прямо запрещает. В ней говорится, что испытания нельзя проводить в иерархических группах: среди военных, полиции, заключенных. И это логично, ведь они не могут дать полноценное добровольное согласие.