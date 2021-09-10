Испытание мягким «глобализмом»

Если бы речь шла о тривиальном фейке, просто ложном вбросе украинского сайта, эта новость, наверное, была бы один раз опровергнута и к ней бы больше не обращались. Между тем складывалось впечатление, что какая-то подготовка к новой встрече двух президентов все-таки происходит и, возможно, стороны хотели фиксировать реакцию общественных и политических сил разных стран на известие об этом мероприятии.