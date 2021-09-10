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Испытание мягким «глобализмом»

Что может стать предметом переговоров российского и американского президентов
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Denis Balibouse / Reuters

Весь день 9 сентября новостной топ «Яндекса» интриговал противоположными заголовками: «Путин и Байден договорились о новой встрече», «Кремль не подтвердил сообщение о саммите лидеров двух стран», «Встреча двух президентов произойдет в октябре на заседании G20».

Если бы речь шла о тривиальном фейке, просто ложном вбросе украинского сайта, эта новость, наверное, была бы один раз опровергнута и к ней бы больше не обращались. Между тем складывалось впечатление, что какая-то подготовка к новой встрече двух президентов все-таки происходит и, возможно, стороны хотели фиксировать реакцию общественных и политических сил разных стран на известие об этом мероприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных