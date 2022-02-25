Для паники нет ни повода, ни места

Украинская военная спецоперация некоторыми деловыми людьми в России воспринимается крайне настороженно. Рынок – это наполовину психология. Ни один мало–мальски уважающий себя инвестор не будет осуществлять операции на эмоциях. Ни один – кроме спекулянтов. Для них сейчас самое благоприятное время. Не зря в России фондовым игрокам предписали не закрывать короткие позиции. Обвал фондового рынка властям не нужен. Хотя бы потому, что госкомпании и другие акторы окажутся под угрозой margin–call.