Для паники нет ни повода, ни места

Для паники нет ни повода, ни местаСкорее рано, чем поздно, все вернется на круги своя
Украинская военная спецоперация некоторыми деловыми людьми в России воспринимается крайне настороженно. Рынок – это наполовину психология. Ни один мало–мальски уважающий себя инвестор не будет осуществлять операции на эмоциях. Ни один – кроме спекулянтов. Для них сейчас самое благоприятное время. Не зря в России фондовым игрокам предписали не закрывать короткие позиции. Обвал фондового рынка властям не нужен. Хотя бы потому, что госкомпании и другие акторы окажутся под угрозой margin–call.
То же самое относится к валютному рынку. Курс доллара на панике растет. Но паника не может быть бесконечной. Скорее рано, чем поздно, все вернется на круги своя. Пусть эти «круги» будут несколько выше значений недельной давности.
Не нужно трогать банковские вклады. Депозиты физлиц почти на 80% рублевые. ЦБ не допустит массовых банкротств кредитных организаций. В 1998 г. это уже проходили, и урок усвоен.
На памятном заседании Совбеза премьер-министр Михаил Мишустин высказался о новых возможных санкциях в отношении России четко и недвусмысленно: Россия успела подготовиться к такому повороту событий на фоне нынешней политической обстановки. Из того немногого, что сейчас не хватает: нужно разрешить предприятиям реального сектора учитывать в балансах валютные кредиты и приобретенные ценные бумаги по курсам на 18 февраля этого года – как с банками и финансовыми компаниями.
В остальном пока все в высшей степени похвально. Если в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги по восстановлению социальной справедливости, западные рестрикции и вовсе останутся незамеченными. Продукты питания никуда не денутся: как было продуктовое изобилие в магазинах, так и останется. Значительная часть продовольствия производится в стране. Если появятся ограничения продуктового экспорта, например, зерна, то цены даже снизятся.
Сейчас самое время покупать не доллары, а товары длительного пользования: импортную мебель, бытовую технику, гаджеты, одежду с обувью. Цены на них, скорее всего, подрастут. Здесь важно, как поведут себя правительство и ЦБ – пресекут ли они коммерческую жадность?
Санкции неизбежны. Но на что? На высокотехнологичный сектор? Да. На отдельные банковские структуры? Без сомнения. На заморозку активов некоторых зарвавшихся сограждан? Давно пора. На SWIFT? А как Запад будет расплачиваться с учетом того, что наш торговый баланс профицитен? Все, список практически исчерпан.
С другой стороны, экспорт энергоносителей в Европу будет продолжаться, что обеспечит приток валюты и пополнение бюджета. Многие европейские НПЗ заточены под российскую Urals. Помните эпизод двухлетней давности, когда Urals из–за дефицита котировался выше Brent? Для модернизации европейских НПЗ нужны не столько деньги, сколько время, которого нет. Другая причина – дефицит предложения нефти вследствие недостатка инвестиций в последние годы. Дефицит усугубится, если Турция гипотетически перекроет проливы. Так что цена нефти выше $100 за баррель – впервые с 2014 г. – сегодня представляется справедливой.
Наконец, значительная часть акционерного капитала российских нефтяных компаний принадлежит иностранным мейджорам. Они совершенно точно не захотят стрелять себе в ногу. Их могущественные лоббисты сделают все, чтобы пули были холостыми. О конфискации иностранных долей «в случае чего» можно не говорить ввиду очевидности.
Запад все это прекрасно понимает. Премьер–министр Италии Марио Драги открыто высказывается против санкций в отношении российского энергетического сектора. Ему вторит заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, заявивший, что ограничение экспорта энергоносителей из России маловероятно. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что его страна далека от отказа от российского газа. Приостановка сертификации «Северного потока – 2» была, как скоро выяснится, опрометчивой. Сложно представить, какой будет цена на газ, если ГТС Украины выйдет из строя, или Россия откажется от ее использования. Война же.
Поставки энергоносителей в восточном направлении не упоминаются сознательно. Всем и так понятно, что с ними ничего не случится. Международный миропорядок покосился еще и потому, что Китай отказался считать российскую военную спецоперацию «вторжением» и, говорят, демонстративно вошел в территориальные воды Тайваня.