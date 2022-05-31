Как уход западных брендов изменит российский рекламный рынок

Как уход западных брендов изменит российский рекламный рынокМожно ожидать роста доли крупнейших игроков и полного изменения состава в топ-5
Исследования и отчеты о рекламе по итогам 2021 г., которые публиковались уже после 24 февраля, мы читаем скорее как исторические документы, сказку о потерянном времени: российский рынок рекламы, как сейчас принято говорить, больше не будет прежним. Каким он станет, мало кто осмеливается предполагать – прогнозы сейчас дело, кажется, еще более неблагодарное, чем во времена пандемии.
Но кое-какие оценки и тренды мы все-таки видим уже сейчас, и они позволяют думать, что делать дальше.
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