Как уход западных брендов изменит российский рекламный рынок

Исследования и отчеты о рекламе по итогам 2021 г., которые публиковались уже после 24 февраля, мы читаем скорее как исторические документы, сказку о потерянном времени: российский рынок рекламы, как сейчас принято говорить, больше не будет прежним. Каким он станет, мало кто осмеливается предполагать – прогнозы сейчас дело, кажется, еще более неблагодарное, чем во времена пандемии.