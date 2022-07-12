Российским стартапам опасно оставаться убыточными

В рейтинге CB Insights лучших 250 финтехстартапов нет ни одного российского. Присутствует, например, Revolut, но юридически и ментально это полностью международный проект. Эти 250 лучших компаний привлекли более $73 млрд инвестиций, в то время как российский финтех остается преимущественно локальным. Простое сравнение: объем инвестиций в финтехстартапы в мире, по данным KPMG, в первом полугодии 2021 г. составил $98 млрд. В России же стартапы во всех нишах суммарно привлекли всего $1 млрд. Причем половина этой суммы ушла в разработчика ПО Acronis и онлайн-кинотеатр ivi. До финтеха дошла совсем небольшая часть. Российский венчурный рынок просто микроскопический относительно остального мира. И это самое главное отличие и самая главная проблема.