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Российским стартапам опасно оставаться убыточными

Венчурный рынок продолжит развиваться, несмотря на кризис
Роман Хорошев , основатель JetLend, инвестиционной платформы для малого и среднего бизнеса
В целом перспективы финтехсектора и для России, и для мира оптимистичные / Freepik

До событий февраля 2022 г. Россия удерживала мировое лидерство по темпам роста цифровых платежей. В РФ много невероятных технических талантов. У нас основано множество интересных финтехстартапов. Но все они по своим размерам несопоставимы с крупными банками и пока не могут составить им серьезную конкуренцию.

В рейтинге CB Insights лучших 250 финтехстартапов нет ни одного российского. Присутствует, например, Revolut, но юридически и ментально это полностью международный проект. Эти 250 лучших компаний привлекли более $73 млрд инвестиций, в то время как российский финтех остается преимущественно локальным. Простое сравнение: объем инвестиций в финтехстартапы в мире, по данным KPMG, в первом полугодии 2021 г. составил $98 млрд. В России же стартапы во всех нишах суммарно привлекли всего $1 млрд. Причем половина этой суммы ушла в разработчика ПО Acronis и онлайн-кинотеатр ivi. До финтеха дошла совсем небольшая часть. Российский венчурный рынок просто микроскопический относительно остального мира. И это самое главное отличие и самая главная проблема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных