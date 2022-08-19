«Дом Дракона»: продолжение последовало

«Дом Дракона»: продолжение последовало22 августа на Amediateka состоится долгожданная премьера от HBO – приквел «Игры престолов»
Для официальных церемоний и важных объявлений в Красном замке столицы предусмотрен Большой зал, где король грозно восседает на легендарном Железном троне. Символ власти над Семью королевствами сплавлен из мечей покоренных лордов, и его цель – в устрашении, а не в удобстве. Власть в прямом смысле ранит – Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн из «Острых козырьков» и «Типа крутых легавых») регулярно режет руку или спину, и легкие царапины гноятся, как следы отравленных стрел. Муки физические рифмуются с душевными – доброму и справедливому монарху приходится принимать жесткие решения, к которым он решительно не готов.
Главный вопрос на повестке дня – вопрос престолонаследия. У Визериса есть младший брат Дейемон (Мэтт Смит, 11-й Доктор Кто и антигерой из хоррора «Прошлой ночью в Сохо»), который следующий в очереди, но властный, жестокий, вспыльчивый. Жаль будет то королевство, где он станет королем. Есть любимая дочь Рейенира (юной ее играет Милли Олкок, известная по австралийскому сериалу «Пианино»; далее принцессой станет Эмма Д’Арси из «Искателей правды»). Умная, смелая, наездница драконов – но женщины еще никогда не правили Вестеросом. К счастью, жена Визериса беременна, и насколько проще станет всем, если она таки родит сына, наследника...