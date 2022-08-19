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«Дом Дракона»: продолжение последовало

22 августа на Amediateka состоится долгожданная премьера от HBO – приквел «Игры престолов»
Николай Корнацкий , критик
На Amediateka состоится долгожданная премьера от HBO – приквел «Игры престолов» — «Дом Дракона» / HBO

Для официальных церемоний и важных объявлений в Красном замке столицы предусмотрен Большой зал, где король грозно восседает на легендарном Железном троне. Символ власти над Семью королевствами сплавлен из мечей покоренных лордов, и его цель – в устрашении, а не в удобстве. Власть в прямом смысле ранит – Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн из «Острых козырьков» и «Типа крутых легавых») регулярно режет руку или спину, и легкие царапины гноятся, как следы отравленных стрел. Муки физические рифмуются с душевными – доброму и справедливому монарху приходится принимать жесткие решения, к которым он решительно не готов.

Главный вопрос на повестке дня – вопрос престолонаследия. У Визериса есть младший брат Дейемон (Мэтт Смит, 11-й Доктор Кто и антигерой из хоррора «Прошлой ночью в Сохо»), который следующий в очереди, но властный, жестокий, вспыльчивый. Жаль будет то королевство, где он станет королем. Есть любимая дочь Рейенира (юной ее играет Милли Олкок, известная по австралийскому сериалу «Пианино»; далее принцессой станет Эмма Д’Арси из «Искателей правды»). Умная, смелая, наездница драконов – но женщины еще никогда не правили Вестеросом. К счастью, жена Визериса беременна, и насколько проще станет всем, если она таки родит сына, наследника...

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных