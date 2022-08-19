«Дом Дракона»: продолжение последовало

Главный вопрос на повестке дня – вопрос престолонаследия. У Визериса есть младший брат Дейемон (Мэтт Смит, 11-й Доктор Кто и антигерой из хоррора «Прошлой ночью в Сохо»), который следующий в очереди, но властный, жестокий, вспыльчивый. Жаль будет то королевство, где он станет королем. Есть любимая дочь Рейенира (юной ее играет Милли Олкок, известная по австралийскому сериалу «Пианино»; далее принцессой станет Эмма Д’Арси из «Искателей правды»). Умная, смелая, наездница драконов – но женщины еще никогда не правили Вестеросом. К счастью, жена Визериса беременна, и насколько проще станет всем, если она таки родит сына, наследника...