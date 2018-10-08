Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Иранская дилемма

Как решить иранскую дилемму

Иран — одна из немногих тем, по которым США все же ведут торг с Россией
Константин Симонов, Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности
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Ситуация с американскими санкциями становится все более многогранной. С одной стороны, ждем нового санкционного залпа. С другой – пока ничего страшного не происходит и даже возник весьма показательный слух, что власти сами нагоняют ужасу, чтобы списать на санкции девальвацию рубля, труднопонимаемую населением при цене нефти выше $80 за баррель. Дональд Трамп, который все лето рассказывал европейцем про политически неправильный газ из России и необходимость отказаться от «Северного потока – 2», вдруг заявил, что пока не планирует вводить санкции против участников стройки. Да еще в присутствии ошарашенного польского президента Анджея Дуды – одного из основных борцов с трубопроводом в ЕС. А ведь для санкций даже не нужно нового дополнительного законодательства – CAATSA и без того дает исполнительной власти США необходимые инструменты. Кроме того, в Москву приехал министр энергетики США.

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