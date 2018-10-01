Сколько будет длиться бесконечная победа
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России и ее союзникам удалось за прошедший год расширить территорию, контролируемую правительством Башара Асада. Однако решить оставшиеся проблемы исключительно военным путем вряд ли удастся, а дипломатические усилия Москвы в сфере политического урегулирования нельзя считать однозначно и очевидно успешными.
Итоги трехлетних боевых действий российских войск в Сирии в воскресенье, в годовщину начала кампании, подвел председатель комитета Совета Федерации по обороне и бывший главком Военно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев. Уничтожено 100 000 боевиков, из них 85 000 – российскими ВКС, заявил Бондарев. Потери России составили 112 человек погибшими (год назад, по официальным данным, погибшими числилось 37 российских военных), 8 самолетов, 7 вертолетов и несколько единиц бронетехники. Такие потери, по мнению Бондарева, доказали, что «мы научились воевать малой кровью». Но сравнения генерала едва ли корректны: Российская армия, по официальной версии, не ведет масштабных наземных операций в отличие от Советской армии в Афганистане и США и их союзников в Ираке.
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