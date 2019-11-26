Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

Дорогой начинающий инвестор! Доступ на российский и зарубежные фондовые рынки в наше время стал максимально простым и удобным. А многочисленные приложения позволяют сделать это прямо с мобильного телефона, где бы вы ни находились. Все это очень заманчиво, красиво и привлекательно. Банки и брокеры борются за ваши деньги, предлагают различного рода бонусы и привилегии, а их реклама уверяет: «Инвестиции – это просто!»