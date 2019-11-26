Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке
Дорогой начинающий инвестор! Доступ на российский и зарубежные фондовые рынки в наше время стал максимально простым и удобным. А многочисленные приложения позволяют сделать это прямо с мобильного телефона, где бы вы ни находились. Все это очень заманчиво, красиво и привлекательно. Банки и брокеры борются за ваши деньги, предлагают различного рода бонусы и привилегии, а их реклама уверяет: «Инвестиции – это просто!»
Вы уже наверняка много слышали о том, какие прекрасные перспективы открывает фондовый рынок и главная из них – хороший заработок. Это всегда здорово для любого человека, независимо от его благосостояния и текущего дохода. Я же хочу рассказать вам о том, какие подводные камни ожидают начинающего инвестора на этом тернистом пути и как уберечь себя от фатальных ошибок.
Своеобразные плоды своего 20-летнего опыта я постарался уложить всего в пять простых советов: