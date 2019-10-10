Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Сколько стоят инвестиции
Сделки, займы, эсэмэски. За что еще брокеры берут плату с частных инвесторов
За инвестиции люди должны платить независимо от их результата
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Комиссионные со сделок и за маржинальную торговлю дают примерно половину доходов брокеров
PIXABAY
Низкие ставки по вкладам, активная реклама инвестиционных приложений от крупных банков и брокеров, утверждающая: «Инвестиции – это просто», манят на фондовый рынок все больше граждан. По данным Московской биржи, с начала года их число выросло в 1,5 раза до 3,1 млн человек. Однако в погоне за более высоким (по сравнению с банковскими вкладами) доходом новички, возможно, забывают, что инвестиции небесплатны. Торговать на бирже физические лица могут только через брокера (зачастую он скрыт в смартфоне под личиной мобильного приложения) – банк или брокерскую компанию, а их услуги стоят денег. «Ведомости» разбирались, за что и сколько инвесторам приходится платить посредникам.
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