Что такое русский карантин
Тревога и недоверие не лучшие друзья во время эпидемии, но еще худшие — бюрократизм и неподотчетность власти
Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, ставит перед обществом новые, неожиданные вопросы, и нам в России приходится отвечать на них в условиях экономической нестабильности, конституционного кризиса и крайне низкого доверия к госинститутам – к медицине в особенности. Последние годы проблемы, связанные со здоровьем и здравоохранением, занимали высокие места в списках поводов для беспокойства. Например, в опросе ФОМа 2019 г. три верхние позиции заняли варианты, прямо или косвенно связанные со здоровьем: здоровье близких – 53% опрошенных (плюс 14 процентных пунктов по сравнению с 2018 г.), страх за детей (внуков) – 41%, собственное здоровье – 34%. Растет и интенсивность тревожности – и вообще в целом, и по поводу здоровья в частности. В опросе «Левада-центра», где разным поводам для беспокойства выставляются оценки по пятибалльной шкале, болезни близких, детей – единственная позиция, на протяжении всей истории замеров набирающая свыше 4 баллов (в 2019 г. – 4,2), а просто болезни получили в последнем опросе 3,4 балла, разделив 2–4-е места с мировой войной и произволом властей. Состояние здравоохранения, по данным опроса ФОМа, считают плохим 53% респондентов и только 7% – хорошим, еще 35% ставят оценку «удовлетворительно». По данным проекта «Евробарометр» РАНХиГС за 2014 г., лишь треть опрошенных готовы в случае болезни обратиться к врачу, остальные предпочитают лечиться самостоятельно, пользоваться советами друзей, в лучшем случае спросить фармацевта в аптеке – данные, конечно, не очень свежие, но вряд ли за последние годы повсеместной «оптимизации» медицины ситуация значительно изменилась в лучшую сторону.
Тревога и недоверие не лучшие друзья во время эпидемии, но еще худшие – бюрократизм, поголовный страх врачей и чиновников перед риском уголовного преследования и неподотчетность власти. Не вдаваясь в обсуждение эпидемиологической целесообразности тех или иных карантинных мер – пусть об этом высказываются специалисты, – прикинем, как они могли бы выглядеть или уже выглядят в наших обстоятельствах. Жесткий китайский вариант – с запретами выходить на улицу, проверками температуры на входе в каждый дом, массовой госпитализацией? На его пути стоит решимость федеральной власти провести во что бы то ни стало «общенародное голосование» по изменению Конституции и не отменять юбилейные торжества 9 мая. Мягкий британский – с попыткой донести до каждого разумную именно для него линию поведения: кому самоизолироваться, кому стараться вести обычную жизнь, чаще мыть руки, не навещать старших и т. д.? Но граждане, пока еще доверяющие телевизору в не слишком затрагивающих их вопросах внешней политики, любой призыв властей, касающийся их повседневной жизни, воспринимают априори как обман и сигнал к паническим действиям: сказали не создавать запасов – и из магазинов исчезают крупы; сказали не покупать доллары... к счастью, эта ошибка на сей раз пока еще не сделана.