Что такое русский карантин

Тревога и недоверие не лучшие друзья во время эпидемии, но еще худшие – бюрократизм, поголовный страх врачей и чиновников перед риском уголовного преследования и неподотчетность власти. Не вдаваясь в обсуждение эпидемиологической целесообразности тех или иных карантинных мер – пусть об этом высказываются специалисты, – прикинем, как они могли бы выглядеть или уже выглядят в наших обстоятельствах. Жесткий китайский вариант – с запретами выходить на улицу, проверками температуры на входе в каждый дом, массовой госпитализацией? На его пути стоит решимость федеральной власти провести во что бы то ни стало «общенародное голосование» по изменению Конституции и не отменять юбилейные торжества 9 мая. Мягкий британский – с попыткой донести до каждого разумную именно для него линию поведения: кому самоизолироваться, кому стараться вести обычную жизнь, чаще мыть руки, не навещать старших и т. д.? Но граждане, пока еще доверяющие телевизору в не слишком затрагивающих их вопросах внешней политики, любой призыв властей, касающийся их повседневной жизни, воспринимают априори как обман и сигнал к паническим действиям: сказали не создавать запасов – и из магазинов исчезают крупы; сказали не покупать доллары... к счастью, эта ошибка на сей раз пока еще не сделана.