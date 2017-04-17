Рост цен по-новому

Решение Великобритании покинуть ЕС привело к возникновению в экономике страны чрезвычайно любопытных явлений. Началось все с того, что прошлым летом потенциальный Brexit спровоцировал обвал курса фунта стерлингов, соответствующий рост цен на импорт и, как результат, рост издержек британских производителей. В частности, стали расти цены на продовольствие, поскольку Великобритания импортирует почти половину продуктов питания, которые потребляет.

Рост цен производителей, однако, вылился в рост цен для потребителей весьма оригинальным способом. Например, британские производители шоколада «Тоблерон» не стали повышать цену за плитку. Вместо этого они увеличили промежутки между характерными «зубцами» плитки, таким образом уменьшив ее вес. Подобным же образом, снижая вес стандартной упаковки, поступили продавцы мяса, птицы и др. Явление получило название «шринкфляция» от английского to shrink – «сжиматься».

В то же время подорожавшее молоко британские супермаркеты продолжают продавать по прежним ценам, но вместо этого подняли цены на, например, лампочки и водяные фильтры. Подобное замещение вызвано тем, что рост цен на молоко покупатели легко могут заметить, поскольку потребляют его часто, а удорожание фильтров или лампочек не так бросается в глаза – их покупают реже. Таким образом супермаркеты борются за долю рынка, удерживая покупателей от перехода к конкурентам. При этом статистика свидетельствует о росте расходов потребителей в среднем.

Что все это значит? Во-первых, что так называемая денежная иллюзия – склонность людей недооценивать рост цен и влияние инфляции на их реальные доходы – может быть не только поведенческой характеристикой, как обычно считается. Иллюзия может также сознательно создаваться игроками рынка. Это означает не только то, что ухудшение уровня жизни не сразу замечается людьми (это было известно и раньше), но и что степень этого незнания в какой-то мере определяется структурой рынка. Во-вторых, подобное поведение продавцов потенциально создает условия для того, чтобы от денежной иллюзии страдали не только потребители, но и регулятор – центральный банк.

Если инфляция вызвана ростом издержек, разумной политикой ЦБ может быть снижение процентной ставки. Так регулятор компенсирует рост издержек удешевлением кредита и подстегнет экономический рост. Партия роста, например, именно это советует сделать российскому ЦБ. Существование структурно созданной денежной иллюзии среди потребителей является дополнительным аргументом в пользу такой политики.

Проблема, однако, в том, что ЦБ может сам не заметить рост издержек и цен вовремя. ЦБ измеряет инфляцию по цене корзины товаров и услуг, состав которой наверняка отличается от состава корзины, по которой потребители выбирают супермаркеты, а последние манипулируют характером потребления. Если это так, то не имеет смысла винить ЦБ в том, что при инфляции издержек он не понижает ставку. Виноваты структура рынка и характер поведения игроков. На данный момент, однако, хороших исследований шринкфляции и эффектов замещения при инфляции издержек пока нет – оба этих явления относительно новые.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге