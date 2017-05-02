Чтобы объединиться, нужно размежеваться

Все чаще мы видим, как в значимых государствах судьбу важнейших голосований решают единичные проценты. Сначала был Brexit, потом выборы Трампа, в этом году – референдум в Турции. В этот же ряд в общем-то можно поставить и выборы во Франции. Да, еще предстоит второй тур, однако если в первом несистемные радикалы получают более 40% при очень высокой явке – это повод задуматься. А выбор между Макроном и Ле Пен – совсем не то, что выбор между Саркози и Олландом.

Итак, с перевесом буквально в несколько десятков тысяч голосов принимаются фундаментальные решения, задающие вектор развития ведущих государств на десятилетия вперед. А ведь такое микроскопическое преимущество может быть обеспечено и путем манипуляций, да и просто за счет настроения в день голосования. Неудивительно, что такие итоги вызывают желание переголосовать еще раз. Ведь совершенно не исключено, что даже через пару месяцев результаты будут другими.

Тут возникает целый ворох проблем. Так все-таки считать решение окончательным? Вот Тони Блэр решил вернуться в политику, потому что считает момент историческим. Значит, противники Brexit еще не сдались, тем более что сама процедура так и не начата, а на носу досрочные выборы, которые позволят вернуться и к итогам референдума. Но так можно дойти до абсурда: выходить из ЕС, снова входить, снова выходить и далее по кругу.

На Западе политики воспринимались скорее как временные управленцы, способные лишь подправить государственный курс. Теперь же все происходит наоборот. Трамп занят корчеванием наследия Обамы. И пока рано радуются те, кто уверен, что политическая система не даст ему это сделать. Но даже если Трамп потерпит поражение, четыре года могут оказаться потерянными. Если корабль каждый раз разворачивать спустя несколько лет, он вперед двигаться не будет.

По иронии судьбы раскол стран стал проявляться в тот период времени, когда технический прогресс сделал довольно реальным более широкое применение прямой демократии, включая и референдумы. А в перспективе анализ активности в интернете позволит понять вашу политическую позицию даже без электронного голосования. Но это не снимает проблемы, когда по принципиальным вопросам страна делится на два примерно равных лагеря, а немного проигравшие неизбежно будут возвращаться к теме реванша. Более того, именно технологии будут делать их более решительными. Потому что референдумы станут малозатратными. Однако никакой долгосрочной политики в таких условиях не проведешь.

Сложно сказать, какой выход в итоге будет найден. Пока можно сделать несколько безумных предположений. Первое – что единомышленники будут стараться объединяться на общих территориях. То есть такие расколы будут стимулировать миграционные процессы. А если верить в виртуализацию, то и переезжать никуда не придется – государство не будет привязано к границам, появится что-то вроде виртуального гражданства. В любом случае выходы из таких расколов искать придется.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности