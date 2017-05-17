Политизируй это

Главный вывод из московского митинга протеста против реновации – бессмысленность и обреченность любого неполитического протеста. Не успели протестующие граждане разойтись по домам, как московская мэрия запустила процесс голосования по программе, при том что механизмы этого самого голосования вызывают массу вопросов и справедливых нареканий.

Российская власть боится политики. Наоборот, руководители государства и обслуживающий их интересы политический аппарат не стесняются использовать политическую активность как обвинение в адрес оппонентов. И на самом деле они правы, потому что политика – это борьба за власть, а власть в России никто никому отдавать не хочет. Это в условиях нормально функционирующей демократии политизация любого процесса подразумевается. Демократическая политика – борьба интересов, концепций, групп влияния и элит. Любая ошибка власти или ее спорная идея должна становиться поводом для политической активности, превращаться в точку сборки недовольных, попадать в политические программы партий и движений, а откуда – в предвыборные программы кандидатов. Демократическая власть должна уметь работать с недовольными ею не запретами, не призывами «не политизировать», а вступая в дискуссию и трезво взвешивая, не приведут ли принимаемые решения к поражению на ближайших выборах.

К сожалению, в нашей стране все не так. Вопрос о власти элитами решен: она остается несменяемой и потому считает невообразимой дерзостью даже теоретические попытки посягать на нее или хотя бы пытаться использовать ее же просчеты для агитации против нее.

Для удобства несменяемой власти любое недовольство в России предписывается упаковывать в фантик «неполитического протеста», чтобы начальство само решало – стоит на него реагировать или нет. Власть боится, что из-за неблагоприятного стечения социально-экономических и политических факторов граждане начнут массово, регулярно и по разным поводам выходить с политическими лозунгами, которые так или иначе сведутся к требованию ухода первых лиц. Это разрушит миф о всеобщем консенсусе и единении вокруг национального лидера и заставит принимать какие-то жесткие решения: в преддверии президентских выборов такое развитие событий неприемлемо для Кремля.

Политизация – сегодня это самый простой способ не просто заинтересовать власть своей проблемой, но и заставить ее срочно что-нибудь делать. Еще несколько лет назад истерику вызывали любые массовые акции – это породило миф о том, что если не политизировать протест, а просто выступать с конкретными требованиями, то власть пойдет навстречу. Сейчас власть готова к локальным выступлениям по социальным и экономическим поводам – лишь бы без политических выводов. Все группы недовольных должны для себя ответить на вопрос: вы хотите сделать приятное власти или решить свою проблему? Если приятное власти – конечно, не стоит политизировать. А если решить свою проблему – политизируйте, это поможет.

Автор – президент Института развития и модернизации общественных связей, Екатеринбург

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