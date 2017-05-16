Слишком политический протест

Прошедший в воскресенье в центре Москвы митинг против закона о реновации, главной политической новости последних месяцев, был заявлен как «неполитический». Организаторы просили участников не использовать партийной символики, а также не хотели, чтобы на сцене выступали «политики». Границы в итоге оказались нарушены, а исключение полицейскими из числа рядовых участников митинга Алексея Навального с семьей породило бессмысленный скандал в соцсетях.

Все это заставляет задаться вопросом о том, где сегодня в России проходят границы между политикой и не политикой. Проблема почти лингвистическая. Слово «политика» живет в России особой жизнью. Им едва ли не пугают детей.