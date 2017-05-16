Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: От редакции: Осторожно: политика!
Слишком политический протест
Почему российские активисты боятся слова «политика»
- Николай Эппле,
- Андрей Синицын
Прошедший в воскресенье в центре Москвы митинг против закона о реновации, главной политической новости последних месяцев, был заявлен как «неполитический». Организаторы просили участников не использовать партийной символики, а также не хотели, чтобы на сцене выступали «политики». Границы в итоге оказались нарушены, а исключение полицейскими из числа рядовых участников митинга Алексея Навального с семьей породило бессмысленный скандал в соцсетях.
Все это заставляет задаться вопросом о том, где сегодня в России проходят границы между политикой и не политикой. Проблема почти лингвистическая. Слово «политика» живет в России особой жизнью. Им едва ли не пугают детей.
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