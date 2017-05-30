Добыча антиподов

Обострение соперничества на газовом рынке заставляет пристальнее смотреть на наших конкурентов. Тем более что у них есть довольно много любопытного. Сегодня чаще обсуждается экспорт газа из США, хотя гораздо более солидными по объемам являются поставки СПГ из Австралии. Там уже запущена целая серия заводов, по объемам Австралия надеется скоро обогнать Катар и выйти на 1-е место в мире по продажам сжиженного газа. К концу десятилетия мощности по производству СПГ приблизятся к 90 млн т.

Объем инвестиций в австралийский газовый сектор просто поражает. За довольно короткий период в газовые проекты в Австралии было вложено более $200 млрд. И это, обратите внимание, уже тогда, когда в России вовсю говорили про конечность эпохи углеводородов и бессмысленность новых проектов в нефтегазе. Очень похожая история, кстати, с Соединенными Штатами и их сланцевой революцией. Пока нам рассказывали, что в углеводороды вкладывают только дураки, а нефтегаз – архаичная отрасль, которой вообще не место в XXI в., Австралия и США привлекали гигантские инвестиции именно в углеводороды, находя новаторские технические решения. В Австралии это утилизация метана угольных пластов, а также огромные плавучие СПГ-заводы. Всем этим Австралия гордится – и по праву.

Но без неприятных моментов не обходится. Сложность проектов стала причиной их затратности и довольно серьезного роста издержек. Скажем, только у проекта Gorgon капитальные затраты оказались почти на 50% выше первоначальных. По ряду проектов себестоимость производства перелезла за $11–12 за миллион британских термических единиц.

Возник довольно неожиданный эффект для внутреннего рынка. Компании вынуждены поставлять газ на экспорт по долгосрочным контрактам. В итоге возник дефицит газа на внутреннем рынке, а в условиях либерализации цены оказались выше, чем даже в Японии, которую традиционно рассматривали как дорогой и премиальный рынок (ведь это чистый импортер газа).

Какие краткие выводы можно сделать из этого? У нас была возможность предложить азиатскому рынку газ с более низкой себестоимостью в больших объемах, нежели мы это сделали. Но мы в свое время момент упустили, в том числе и под давлением агрессивных сторонников диверсификации экономики. А потом вдруг мы бросились наверстывать упущенное и стали активно предлагать рынку СПГ-проекты, невзирая на затраты. Из огня да в полымя. Причем в значительной степени затраты берет на себя государство (даже если это проекты частных компаний). В Австралии основные риски несут мейджоры, что для государства более понятная схема.

Газ – топливо востребованное, но без оглядки на затраты, мотивируя только кейнсианскими целями, проекты делать смысла нет. Мы можем быть конкурентоспособными, но нужно уметь считать издержки и предлагать рынку разумные решения, не бросаясь из одной крайности в другую.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности