Уютные разговоры в потемкинской деревне

Традиционное общение президента России с обществом – это бесконечные посиделки в потемкинских деревнях, где тщательно отобранные люди говорят президенту только то, что ему приятно слышать, и задают вопросы, на которые ему удобно отвечать. Но если раньше не было никаких примеров другого поведения со стороны политической элиты, то на фоне происходящих тектонических изменений нелепость такого формата начинает бросаться в глаза.

Как обычно, все испортил Навальный. Многократно обруганные ревнителями идеологической чистоты с обоих флангов дебаты с полевым командиром Стрелковым (в миру – Гиркин), состоявшиеся незадолго до широко разрекламированной встречи Путина с одаренными детьми, именно на ее фоне кажутся и уместными, и полезными, и интересными. Этими дебатами нарушено негласное правило российской политики, свято соблюдавшееся с давних времен всеми акторами – никогда публично не дискутировать с теми, кто тебе не нравится, кто менее популярен, кто может наговорить тебе гадостей в лицо и оказаться убедительнее тебя.

В отечественных политических традициях дискуссия почему-то считается синонимом едва ли не согласия с точкой зрения оппонента: раз ты сел с ним за один стол – значит, ты уже признаешь его право на существование, значит, ты уже чуть ли не заодно с ним и предал идеалы всех тех, кто никогда бы не сделал этого. Единственное исключение – это когда противник откровенно карикатурен и зван исключительно для публичного глумления и унижения, что постоянно транслируется федеральным телевидением как стандартная модель. Неудивительно поэтому, что даже на низовом уровне не принято спорить с людьми, имеющими другую точку зрения.

Представить себе ситуацию, в которой бы президенту России в лицо говорили неприятные ему вещи и настойчиво требовали прямых ответов на неудобные вопросы, невозможно. Именно поэтому невозможно себе представить и встречу Путина с той молодежью, которая смотрела фильм про Медведева и ходила на митинги. Казалось бы, он ведь и их президент тоже и в политическом смысле гораздо важнее обнять их, уговорить их быть за себя, чем принимать дежурные здравицы, ведь, как сказано в Евангелии, не здоровым нужен врач, а больным.

Но президенту России, конечно же, совершенно не интересны не согласные с ним – ни молодые, ни старые. Какими бы яркими, талантливыми и интересными ни были те молодые люди, которые выходили на митинги в марте и июне, для Путина они просто враги, для которых у него нет ни времени, ни слов, ни желания общаться.

Президент России вообще немыслим в роли агитатора за самого себя во враждебной среде: сам факт несогласия с его политикой немедленно превращает любого, пусть даже имеющего объективные заслуги и статус, человека – будь это бывший премьер-министр Касьянов, гроссмейстер Каспаров или западный политик любого уровня – в маргинала, над которым можно и нужно зло шутить и с которым уж точно не стоит дискутировать, тем более первому лицу.

В такой ситуации все разговоры президента с обществом выглядят одинаково – он, по сути, постоянно говорит сам с собой, со своим отражением в зеркале. Потому что и члены общественных палат, и депутаты Думы и Совета Федерации, и губернаторы, и участники прямых линий с гражданами, и талантливые дети из центра «Сириус» – все это персонажи, априорно лояльные ему, на разные лады повторяющие ему его же точку зрения. Потому что в нашей политической системе нелояльный Путину человек никак не может оказаться не то что в позиции оппонента в споре на равных, но даже и в позиции задающего вопросы.

Увы, но в разряд таких мероприятий попали и президентские выборы. Сама возможность оказаться в одном бюллетене с президентом уже предполагает, что кандидат лоялен ему и ни в коем случае не посмеет публично ему возражать или противоречить по принципиальным вопросам, испортив торжественный ритуал своими ненужными импровизациями. Это, если вдуматься, совершеннейший абсурд – но именно так устроена наша политическая система.

Автор – политолог, Екатеринбург

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