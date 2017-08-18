Придут новые и все перестроят

Власть в России вроде бы вечная, но при этом почему-то и временная

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Памятники, взглянуть на которые мы едем за тридевять земель, часто бывают результатом трудов какого-то правителя и его веры в возможность обойти смерть. Мы можем и не задумываться о том, что вот этот живописный вид с храмом и дворцом был чьим-то честолюбивым проектом. Но идея создать что-то, что тебя переживет, не может не диктоваться хотя бы отчасти заботой о бессмертии. Эта забота – вещь настолько же странная для приземленного сознания, насколько и распространенная.

Властитель может оставить память о себе, построив пирамиды, крепостные стены, башни, храмы и дороги, завоевав территории, поручив описать свои достижения в исторических хрониках, основав университеты или поддержав развитие технологий. Те, у кого нет власти и денег, – часто не менее самонадеянные – стремятся оставить после себя стихи, романы и оперы.