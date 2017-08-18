Придут новые и все перестроят
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Памятники, взглянуть на которые мы едем за тридевять земель, часто бывают результатом трудов какого-то правителя и его веры в возможность обойти смерть. Мы можем и не задумываться о том, что вот этот живописный вид с храмом и дворцом был чьим-то честолюбивым проектом. Но идея создать что-то, что тебя переживет, не может не диктоваться хотя бы отчасти заботой о бессмертии. Эта забота – вещь настолько же странная для приземленного сознания, насколько и распространенная.
Властитель может оставить память о себе, построив пирамиды, крепостные стены, башни, храмы и дороги, завоевав территории, поручив описать свои достижения в исторических хрониках, основав университеты или поддержав развитие технологий. Те, у кого нет власти и денег, – часто не менее самонадеянные – стремятся оставить после себя стихи, романы и оперы.
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